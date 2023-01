Unilever señaló que el 26% de los españoles desperdicia comida durante las celebraciones de Navidad y destacó que para combatir estas prácticas ha desarrollado y actualizado, junto al Ministerio de Agricultura, la guía práctica para reducir los desperdicios alimentarios.

Unilever destacó que mantiene un firme compromiso con sus consumidores y con la consecución de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible y así lo intenta reflejar en su manera de trabajar, pensar y desarrollar los productos, así como la manera de distribuirlos.

La compañía cree “en un modelo de crecimiento sostenible y son muchas las acciones y los compromisos adquiridos para ponerlo en práctica y alcanzar los objetivos marcados para conseguir un futuro más comprometido con el planeta”.

En este sentido, la compañía quiere abordar uno de los mayores problemas a los que se enfrentan los consumidores durante la época de Navidad: el desperdicio alimentario. Y es que el 26% de los españoles desperdician comida durante estas fechas y uno de cada tres (36%) asegura que tira más alimentos en las celebraciones navideñas que en cualquier otra época del año, según el ‘Estudio sobre el desperdicio alimentario en Navidad en España 2021’ de Too Good To Go, la app que ayuda a establecimientos de alimentación a vender el excedente de comida a precios reducidos para evitar su desperdicio.

Cada vez más, el consumidor muestra su preocupación por su bienestar y por adquirir un propósito de vida, y en este sentido, es cada vez más cauto y ha adquirido unas pautas y hábitos de consumo más concienciado con el aprovechamiento evitando grandes compras y una visión a corto plazo del consumismo. Ésta es una de las conclusiones que se extrae del último ‘Estudio de Consumo Navideño 2022’ de la consultora Deloitte en el que también se destaca que la alimentación es una de las categorías que concentrará mayor volumen de gasto estas fechas, con un 36% en total, y que el 79% de los consumidores son cada vez más conscientes que deben reducir el desperdicio en sus hogares.

Consejos

Para hacer frente a esta situación y con el fin de ayudar a reducir este exceso de consumo que se produce durante las fiestas navideñas, Unilever muestran a través de una guía práctica, algunos de los trucos, consejos e ideas que ayudarán a los hogares a reducir los desperdicios alimentarios en los hogares.

La guía está estructurada en tres grandes apartados: planificar, cocinar y reutilizar; cada uno corresponde a los momentos en los que tenemos oportunidad de ser más eficientes y, en consecuencia, de reducir la cantidad de residuos generados al cocinar en casa.

Estos tres pasos incluyen diferentes oportunidades de mejora y de reducción de mermas, como son la planificación de la compra, almacenar los alimentos, ajustar la cantidad de ingredientes, reutilizar las sobras y reciclar en casa.

Uno de los puntos clave a la hora de organizar el menú para una celebración de navidad será prever aquello que vamos a consumir y ajustar las cantidades adecuadas de los ingredientes para el número de comensales que se tenga en la mesa.

Posteriormente a esta planificación, es clave hacer una compra correcta. Una idea fácil y sencilla es hacer una lista ordenando los productos según la prioridad, según sean indispensables, así en caso de disponer de poco tiempo para hacer la compra, ésta se centrará solo en aquellos productos esenciales.

Tras la compra, la guía muestra cómo podemos almacenar los alimentos fríos en la nevera para una mejor conservación y evitar así que se malgasten, a través de ideas y trucos fáciles y sencillos. En el estante superior, los lácteos y huevos, en el centro podemos depositar los productos cocinados y aquellos listos para servir, la zona más fría de la nevera es la que está más abajo, por lo que debemos disponer de espacio suficiente para almacenar los alimentos perecederos como carnes, aves y pescado. Los cajones son ideales para guardar la fruta y la verdura y por último en la puerta debemos guardar aquellos productos que no requieran mucho frío como salsas, margarina o mayonesa.

Al terminar, mucha de la comida sobrante puede convertirse en un gran aliado para cocinar recetas de reaprovechamiento, muy típico en nuestro país y aún más en esta época del año. Algunas de las recetas que propone la guía con el sobrante de los menús son: croquetas y canelones con el resto de pollo, pasta integral con verduritas con mermas de pavo, quiche de langostinos, con el resto del cochinillo puede cocinarse unas deliciosas lentejas y con el cordero un arroz caldoso con alcachofas. Además, la guía incluye algunas recetas de postres de reaprovechamiento como un pastel de chocolate sin hornear con restos de polvorón y un plum cake de fruta con sobras de macedonia.

Planificar la comida, diseñar los menús, hacer un inventario de los ingredientes, hacer lista de la compra, servir en el plato raciones moderadas de comida y por último aprovechar los restos sobrantes aplicando la cultura del reaprovechamiento, son algunas de las sencillas acciones que contribuyen a minimizar los desperdicios y pues, a ahorrar y proteger el medio ambiente.

“Esta guía práctica y sencilla supone una gran ayuda para los consumidores que están concienciados y quieren reducir el desperdicio de alimentos que se genera durante la Navidad. Desde Unilever estamos muy comprometidos con esta lucha y por ello creemos que es clave contar con información práctica y actualizada para crear así una mayor conciencia para la toma de acción”, explicó Ana Palencia, directora de Comunicación y Sostenibilidad en Unilever España.