Un estudio del Instituto Coordenadas destaca los principales directivos internacionales que impulsan el éxito empresarial en España

El Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada ha realizado un análisis dentro del panorama español sobre los CEOs y directivos extranjeros que, a pesar de no ser naturales de España, “están dejando huella en empresas de renombre que operan en nuestro territorio”.

Según la entidad, “la tan cuestionada globalización que se pretende posmoderna pero que ha sido la base del desarrollo humano impulsada por el comercio y la industria, pilares de la cultura y el entendimiento entre países muy diferentes, se manifiesta hoy en la diversidad y el talento internacional, en el liderazgo empresarial convertido en fundamento del crecimiento y la innovación en el mercado español”.

La nueva economía está transformando la forma en que las empresas operan y compiten en el mercado español. El Instituto Coordenadas afirma que “en este nuevo paradigma empresarial, la experiencia y la visión internacional se han vuelto cruciales para el éxito a largo plazo. Los ejecutivos extranjeros en empresas españolas están marcando la diferencia, demostrando que el liderazgo sin fronteras es una fórmula ganadora, y un modelo del que extraer importantes enseñanzas”.

Protagonistas

En el centro de esta tendencia el Instituto Coordenadas dice que se encuentran ejecutivos que han asumido roles de liderazgo en empresas españolas, aportando su experiencia y visión únicas. Entre ellos, el Instituto Coordenadas destaca:

Osmar Polo (CEO de T-Systems Iberia). Bajo su dirección, T-Systems ha desarrollado un modelo de trabajo basado en la amplia experiencia y conocimiento de sectores industriales verticales y en la innovación constante, en el que aplica y crea las mejores soluciones tecnológicas para la digitalización de sus clientes. Polo cuenta con más de 20 años de experiencia en el mercado internacional, promoviendo una visión de la tecnología como herramienta clave para impulsar y permitir a las organizaciones alcanzar su máximo potencial a través de la digitalización. Trabaja para el Grupo Deutsche Telekom desde 2006 y ha ocupado diferentes cargos estratégicos y operativos desde entonces.

Grant Dalton (CEO de America’s Cup). Dalton es CEO de America’s Cup Event (ACE) y de Emirates Team New Zealand, el equipo ganador de la última edición de la America’s Cup y el principal responsable de la selección de Barcelona como sede de la 37ª America’s Cup 2024. Fue nombrado patrón del Emirates Team New Zealand en 2003 y desde entonces Emirates Team New Zealand ha ganado el trofeo en las dos últimas ediciones. Dalton ha dado la vuelta al mundo siete veces y en 1995 fue nombrado Oficial de la Orden del Imperio Británico. La America’s Cup se trata del evento deportivo más seguido por el público tras un mundial de fútbol o unos Juegos Olímpicos.

Jean-Noël Reynaud (CEO de Magellan & Cheers). Reynaud lidera actualmente el proyecto de Magellan&Cheers, un grupo inversor que tiene como objetivo crear una alianza de marcas icónicas de bebidas espirituosas con un denominador común: que sean marcas artesanales, de calidad e icónicas. La misión del proyecto de Jean-Noël Reynaud es desarrollar el crecimiento de sus marcas perpetuando su saber hacer y respetando su esencia. En España, Magellan & Cheers ha adquirido ya la marca de vermut Perucchi, que ha logrado un aumento del 30% en su facturación en comparación con el año anterior. Este proceso de recapitalización ha sentado las bases para integrar futuras adquisiciones en el territorio español.

Nurettin Acar (director general de Ikea en España). Aterrizó en España en 2019 como Market Area Manager, siendo el responsable de las tiendas de Madrid, Coruña, Asturias, Valladolid y Barakaldo, y miembro del Comité de Dirección. En 2021 fue designado director general (CEO) y CSO (Chief Sustainability Officer) de IKEA en España. Sus inicios en IKEA se remontan a 2001 cuando se unió al equipo de Ventas de IKEA en Suiza. Empezó como líder de ventas del país y luego asumió la dirección de la tienda IKEA Pratteln y más tarde la de IKEA Dietlikon, ambas en Suiza. En 2015 se trasladó a Turquía como director general adjunto hasta que en 2017 asumió la dirección de las operaciones de IKEA en este mercado, función que desempeñó hasta su llegada a España.

Dana Dunne (CEO de eDreams ODIGEO). Dunne es el CEO de eDreams ODIGEO, una de las mayores compañías de viajes online del mundo y una de las mayores empresas europeas de comercio electrónico. Dunne ha dirigido el negocio desde 2015 y ha supervisado su transformación de OTA europea a empresa de viajes global.

François Lacombe (General Manager de Danone Iberia). Inició su carrera profesional en la Delegación de la Unión Europea en Benin, en la unidad de desarrollo rural. Posteriormente, se incorporó a la filial de Danone en Estados Unidos y, desde entonces, ha ocupado posiciones de presidente y CEO de marcas globales y locales dentro de la compañía en diferentes países, como México, Argentina, Colombia o Algeria. Lacombe, que hasta 2022 ocupaba la posición de vicepresidente del área de Operaciones en Europa, cuenta con 25 años de trayectoria en Danone, en los que ha desempeñado funciones de dirección general en los diferentes negocios de la compañía.

Camille Green (CEO de Campofrío Frescos). La experiencia profesional de Greene es fruto de su trabajo en Campofrío, una de las compañías con más trayectoria en España. Llegó a la empresa hace 20 años y ha liderado distintas áreas, como la división de marketing, exportaciones y desarrollo de nuevos negocios en Campofrío España. Greene es CEO de Campofrío Frescos desde 2021.

Marteen Wetselaar (CEO de CEPSA). Se incorporó a CEPSA como consejero delegado en 2022 y es el principal impulsor de «Positive Motion», la estrategia de la empresa que busca posicionarse como líder de la transición energética en los próximos años. Con más de 25 años de experiencia en Energías Renovables, Movilidad eléctrica y Downstream, Wetselaar se ha convertido en una de las voces más reconocidas en la industria global. Antes de incorporarse a CEPSA, trabajó en Royal Dutch Shell durante 26 años y formó parte del Comité ejecutivo de la compañía como director de gas Integrado, Energías Renovables y Soluciones Energéticas.

Reiner Hoeps (CEO de Mercedes Benz España). Después de ser presidente de Mercedes-Benz en Francia, Hoeps regresa al mercado español después de haber ocupado la presidencia de Mercedes-Benz España en 2016 y 2017. En su trayectoria en el mercado francés, Hoeps ha contribuido con éxito a la transformación de la marca en Europa y consolidarse como referente en el mercado automovilístico. También ha trabajado para elevar la percepción de la marca, con la reestructuración y mejora de la red de concesionarios a nivel europeo. En medio de la transformación de la marca a “Electric Only”, Reiner quiere conseguir ser el clúster en el mercado español.

Ludovico Pech (CEO de Orange España). Pech asumió el cargo de CEO de Orange España en abril de 2023. Durante más de seis años, fue director financiero de Wanadoo España, una de las operadoras que derivaron hace ya unos años en el nacimiento de Orange España. También ha liderado distintas filiales de Orange en Francia, Bélgica y Rumania. Antes de llegar a nuestro país, Pech ostentaba el cargo de director financiero de Orange Middle East & Africa.

Mário Vaz (CEO de Vodafone España). Licenciado en Derecho por la Universidad de Lisboa, inició su carrera en Vodafone Portugal en 1992 y fue designado CEO en 2012. La gran trayectoria de Vaz en el mercado portugués le ha llevado a coronarse como CEO de Vodafone España. Con él como consejero delegado, Vodafone Portugal ha realizado con éxito el paso de la telefonía móvil a la convergencia y ha logrado aumentar la cuota de mercado y la rentabilidad de la compañía.

Wayne Griffiths (CEO de SEAT y CUPRA). Griffiths es CEO de SEAT España desde 2020. Su carrera ha estado estrechamente ligada al Grupo Volkswagen. En su etapa en AUDI, desempeñó funciones en la división de Marketing y Ventas, y posteriormente fue nombrado asistente del consejero de Marketing y Ventas. De 2005 a 2013 fue responsable de ventas en los mercados de exportación europeos y fue jefe de ventas de AUDI en Alemania. Griffiths fue vicepresidente ejecutivo de Ventas y Marketing de SEAT S.A. durante cuatro años, hasta ser nombrado CEO de la marca en España.

Alain Rycheboer (director general de Leroy Merlin en España). Durante su trayectoria de 14 años como director general de Leroy Merlin Brasil, Alain Rycheboer desarrolló un modelo omnicanal y una infraestructura digital-data que ha conseguido importantes éxitos para la empresa.

Elodie Perthuisot (CEO de Carrefour España). Acaba de ser anunciada como nueva CEO de Carrefour en España, sustituyendo a Alexandre de Palmas. La nueva directora de la filial española de Carrefour, la primera mujer que ostenta este cargo, mantiene igualmente el cargo de directora ejecutiva de Comercio Electrónico, Datos y Transformación Digital. Elodie Perthuisot aterrizó en Carrefour en 2018 como directora de Marketing, para ocupar más tarde otros cargos relacionados con el marketing y el comercio electrónico.

Onur Genç (consejero delegado de BBVA). Consejero delegado de BBVA desde 2017, anteriormente fue CEO de BBVA Compass y country manager de las operaciones del grupo en Estados Unidos. Onur Genç se había incorporado a Garanti Bank (la filial turca de BBVA) en 2012. Con él al cargo, BBVA ha situado la sostenibilidad como una de las máximas prioridades, creando una unidad específica para ello.

Meinrad Spenger (CEO de Másmovil). Spenger trabajó como consultor durante cinco años en McKinsey & Company, donde ocupó el cargo de Engagement Manager. Esta posición le permitió tener una amplia experiencia internacional en países como Austria, Italia, Alemania y España, en distintos sectores, entre ellos el de las telecomunicaciones. El empresario austríaco ha liderado el nacimiento y el crecimiento de la operadora de telecomunicaciones Másmovil. Su proyecto arrancó en 2006 para crear una alternativa que hiciera frente a las operadoras de telefonía existentes con precios más bajos y un mejor servicio.

Jochen Eickholt (CEO de Siemens Gamesa). Eickholt ha desarrollado su carrera profesional en Siemens desde 1999, donde ha ocupado distintos cargos directivos, entre ellas CEO de Siemens Elektropřístroje en la República Checa, CEO de Siemens Home y Office Communications, CEO de Rail Automation y CEO de Rail Systems. Hasta febrero de 2022 fue miembro del Consejo de Administración de Siemens Energy. En marzo de ese mismo año fue nombrado CEO de Siemens Gamesa.

Bruce W. Brooks (consejero delegado Fluidra). Tiene una gran experiencia en dirección internacional, con una trayectoria profesional de más de 20 años en Black & Decker Corporation, donde ocupó distintos cargos a lo largo de su carrera profesional, entre ellos el de vicepresidente del grupo y presidente de productos de consumo. En 2011 se unió a Zodiac Pool Solutions, donde ocupó el cargo de CEO. No fue hasta 2018 cuando se unió a Fluidra, convirtiéndose en una persona decisiva en el plan de integración de la empresa.

Ralf Wein (Regional Country Manager South Europe H&M). Director general de H&M en España y el sur de Europa. En 2021 tomó las riendas de la firma sueca en el mercado español, que ya había liderado entre 2016 y 2019. Con dos décadas de experiencia en la gestión de la compañía de moda, Wein ha forjado una gran trayectoria en el grupo al haber estado al frente de países como Grecia, Bulgaria, Polonia, República Checa y Francia.

Bernardo Kanahuati (CEO de Bayer en España y Portugal). Kanahuatise unió a Bayer hace 17 años, y desde entonces ha ocupado diferentes posiciones de liderazgo, estando al frente de la división de Sales & Marketing en Bélgica, como Country Manager en Eastern Europe, y Director General de la compañía en el Norte de África. En 2018, Kanahuati se convirtió en CEO de Bayer en España y Portugal, con el objetivo de mantener una buena progresión del negocio a nivel europeo y posicionar la empresa como una de las compañías más importantes en el ámbito de la salud.

Mariangela Marseglia (vicepresidenta y directora general de amazon.es). Entró en 2010 en Amazon y donde ha ocupado diferentes puestos directivos, como la dirección de Prime Now. Actualmente es la directora general de amazon.es y amazon.it, cargo que ocupa desde 2018. Anteriormente, antes de vincularse a Amazon, había trabajado en consultoría, marketing y desarrollo de negocio en Price Waterhouse Coopers o Unilever, entre otras.

Luis Quintiliano (presidente de McDonald’s en España). Antes de liderar la compañía en España, Quintiliano ocupó la dirección de McDonald’s en diferentes estados de los USA, hasta que en 2020 llegó a España para sustituir a John Alves al frente de la filial española.

Sarah Harmon (CEO de Sngular). Con una amplia experiencia internacional en el sector tecnológico, Harmon se incorporó a Sngular en 2022, después de haber sido consejera independiente de la compañía española. Previamente, Harmon había liderado las filiales en España y Portugal de Linkedin y había ocupado el cargo de responsable de desarrollo de canales en Microsoft.

Etienne Strijp (presidente ejecutivo de Heineken España). Presidente ejecutivo de Heineken España desde 2022, su trayectoria en la compañía empezó en la década de los 90 en los Países Bajos. Después de ocupar varios cargos financieros en Holanda, abrió la Oficina de Exportación para la Región Andina, con sede en Colombia y ha dirigido las sedes de Argentina, Panamá, República Checa, Rusia o México. Durante su trayectoria en Heineken, Strijp ha impulsado importantes cambios tanto en el ámbito financiero como digital, y ha introducido innovaciones como el lanzamiento de marcas como Heineken 0.0.

Marco Sansavini (CEO de Vueling). Con más de 25 años de experiencia en el sector de las aerolíneas, Sansavini llegó a Vueling en 2020 procedente de Iberia. Antes había diseñado la estrategia de Alitalia y la hoja de ruta comercial de Air France-KLM.

Impacto

El Instituto Coordenadas asegura que “estos líderes no solo han impulsado el éxito de sus empresas, también han dejado una huella positiva en la economía española y en la cultura empresarial: los modos y maneras de hacer negocio”. Han fomentado la creación de empleo, promovido la inversión en investigación y desarrollo, liderado iniciativas de sostenibilidad que benefician a la sociedad en su conjunto.

El estudio del caso llevado a cabo por el Instituto Coordenadas sobre estos CEOs y directivos extranjeros “da testimonio de la importancia de la diversidad y la apertura en el mundo empresarial actual. Su experiencia global y sus capacidades para adaptarse a un entorno empresarial diferente al de su país de origen han demostrado que el talento no tiene fronteras y que la excelencia en el liderazgo puede provenir de cualquier parte del mundo”.