Zapatero, la verdadera leyenda negra española en América 

Nadie sabe más de historia española en América que Javier Santamarta quien junto a Elvira Roca Stanley G. Paine y Marcelo Gullo forman un cuarteto contra la leyenda negra que ha sido rematado por una obra audiovisual magnifica “España, la primera globalización”, de López-Li Films, en la que se rebaten todos los bulos y se pone el foco en cual fue la verdadera aportación de España al progreso y civilización de América durante la edad moderna.

Tan evidente es hoy que España no es lo que los indigenistas pretenden que haya sido que quizás podemos concluir que la verdadera leyenda negra española en América es la actual con Rodriguez Zapatero justificando lo inaceptable en Venezuela.

El proceder del actual gobierno de España, con Pedro Sánchez a la cabeza, es simplemente vergonzoso. Es posible que durante décadas nuestra actuación en la América hispana fuera débil y algo errática por nuestra propia debilidad como país, pero durante las dos últimas décadas del siglo XX en adelante gracias a las empresas y la cultura la influencia positiva de España en América se recuperó. Empresas como Telefónica, Repsol, Agbar, los bancos de Santander y BBVA (Banco Francés), Meliá, Barceló, etc., ayudaron al desarrollo y mejora del bienestar en estos países. Luego llego la cultura con nuestros cantantes, escritores y actores: Julio Iglesias, Antonio Bandera, Alejandro Sanz, Cela, Reverte y otros muchos. Con ellos España recupero un papel que jamás debió perder. Es cierto que nuestra complacencia histórica con el castrismo cubano era un borrón en nuestra trayectoria, pero la mancha ha crecido hasta pasar de borrón a ocupar todo el vestido.

En los últimos años España se ha dejado pisotear por López Obrador, el ex presidente mexicano ha mentido sobre España sin recibir, jamás, replica alguna. También nos dejamos atropellar en la toma de posesión de Petro en Colombia con el paseo de la espada de Bolívar, luego vino el enfrentamiento con Milei. Lo sucedido con Argentina merece detenerse por un instante para concluir que el insultante comportamiento del gobierno español en relación a la democrática elección de Javier Milei en Argentina es una actitud claramente colonialista en la que se ha tratado de inmaduros a los argentinos desde el desdén propio de la metrópoli. El ministro de cultura español, Ernest Urtasun, tan preocupado sobre el papel de España en la historia, debería revisar la actitud del gobierno del que él mismo forma parte.

Nada supera lo de Venezuela

Pero nada supera lo de Venezuela. Frente al robo electoral en Venezuela ha habido tres bloques de países: los que han denunciado claramente la vulneración del resultado electoral, los que lo han hecho con la boca pequeña y los que han apoyado a Maduro. Entre estos últimos están las dictaduras habituales: Cuba, Corea del Norte, Nicaragua… y, abochornantemente, España.

Alrededor de 400.000 venezolanos han huido de Venezuela y han hecho de España su hogar de refugio a la espera de que la dictadura caiga

La primera pregunta no es ¿Qué intereses tienen Zapatero en Venezuela? Si no ¿Qué le ha dado el chavismo a Zapatero a cambio de su complicidad? La segunda pregunta es peor ¿Reparte Zapatero lo que haya recibido con alguien del gobierno español? La tercera pregunta es ¿Lo de Delcy Rodriguez en Barajas ya fue orquestado por Zapatero? Y la más importante ¿Por qué España, al mirar hacia otro lado y no ejercer su liderazgo e influencia en América, se ha convertido en el aliado más importante de Maduro?

Alrededor de 400.000 venezolanos han huido de Venezuela y han hecho de España su hogar de refugio a la espera de que la dictadura caiga. ¿No le parece al gobierno español el volumen de esta diáspora, un dato suficientemente sintomático de la falta de libertades, seguridad, oportunidades y futuro en Venezuela?

Venezuela sufre una pobreza multidimensional del 52% de la población, una tasa de homicidio de 7,5 por 100.000 habitantes, una inflación del 51,8%, una disminución del 82% de su producción petrolera desde 2013 y según la ONG Foro Penal desde 2014 se han realizado más de 15.000 detenciones políticas.

Marcelo Gullo escribió un libro magnifico sobre el papel de España en América titulado “Nada por lo que pedir perdón” (Ed. Espasa), ahora gracias a Zapatero y a Sánchez los españoles ya tenemos verdaderos motivos para disculparnos.