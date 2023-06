Sánchez se queda sin su serie en ‘Netflix’ para las elecciones

El presidente del Gobierno es una de las víctimas del 23J. Lamentablemente, su adelanto electoral imposibilita en la práctica que los españoles puedan disfrutar de la parte más íntima, familiar, espontánea y desenfadada de Pedro Sánchez, que iba a reflejar la miniserie documental Las cuatro estaciones, sobre la vida del inquilino de La Moncloa. La producción de Secuoya sigue sin vender el producto porque las grandes distribuidoras (Netflix, Disney Plus, Amazon Prime Video, Apple TV…) no quieren comprarlo, quizás amedrentadas por aquellos que criticaron que tal superproducción no es más que propaganda populista de cara a las elecciones. Si nadie se atrevió a emitir la serie, difícilmente lo harán en estos dos meses escasos, teniendo en cuenta que su máximo interlocutor en el Gobierno puede ser su oponente a partir de agosto. Esperemos que, una vez apagado el ruido político, se nos permita a los españoles disfrutar de la producción, aunque sea en Youtube.