El primer viaje de Óscar Puente hace un feo a Mañueco (además de a Ayuso)

El estreno de la Variante de Pajares ha dado de qué hablar, tanto en lo económico, como en lo político. Y es que, el viaje inaugural ha sido también el estreno de Óscar Puente como ministro de Transportes, quien decidió declinar una petición del presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. De entrada, el viaje de vuelta a Madrid solo hacía parada en León, lugar dónde tuvo que bajar el dirigente popular puesto que el ministro no accedió a que el tren parase en Valladolid como pidió Mañueco. Al político castellanoleonés no le quedó otra que buscar un medio de transporte alternativo. No es el primer feo que hace Puente a un barón popular: a Isabel Díaz Ayuso evitó invitarla al viaje, pese a que el tren salía y llegaba a Madrid.