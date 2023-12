El Rey pasa hambre por culpa de Óscar Puente

La comida no fue el plato fuerte, nunca mejor dicho, en la inauguración del tramo ferroviario entre Madrid y Oviedo, que inauguró el nuevo ministro de Transportes, Óscar Puente. Durante el viaje, los encargados a bordo de Renfe pusieron a todos los viajeros, entre los que se encontraba su Majestad el Rey Felipe VI, un menú un tanto escaso. Uno pensaría que el jefe de Estado se salvaría con algo más preparado, pero no fue así: fiambre, un poco de queso, unos canapés con salmón ahumado y algo de fruta de postre, con un café, fue la comida de un viaje histórico. El menú no estuvo a la altura de la gran cita que suponía el estreno de la Variante de Pajares.