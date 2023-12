El futuro de Carme Artigas, con pasado en Telefónica

La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial anunció ayer en un acto de Expansión su retirada de la política y su futura incorporación a la empresa privada. Carme Artigas se convierte así en la ‘primera baja’ de calado dentro del Ministerio de Transformación Digital que se ha creado para dar cabida a José Luis Escrivá. Aunque es cierto que la salida de Artigas se daba ya por hecha desde hace tiempo, no dejan de sorprender los tiempos, justo semanas después de la llegada de su nuevo ministro y y que éste quedara descartado como sustituto de Nadia Calviño. Eso sí, su salida coincide con el anuncio del Gobierno en Telefónica. Sucede que la secretaria de Estado procede precisamente de Telefónica. ¿Será una de las futuras consejeras del Gobierno en la Ibex que dirige José María Álvarez Pallete? Por si no lo sabían, este Gobierno no deja a nadie atrás.