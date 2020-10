Cataluña destina 236M a los hospitales para evitar el colapso de la sanidad

24 de octubre de 2020 (13:50 CET)

La pandemia se ceba con Cataluña, donde el coronavirus avanza sin freno. Los médicos de atención primaria se ven obligados a realizar a diario una auténtica maratón de llamadas telefónicas y están desbordados. A su vez, el número de pacientes ingresados en UCI son ya 325, a los que hay que sumar 1.743 personas infectadas que permanecen hospitalizadas. Ante esta situación, y para evitar el colapso, la Conselleria de Salud ha anunciado este sábado que ha destinado 236 millones de euros para evitar el colapso de la sanidad.

Y es que ya no se trata únicamente de ocuparse de los pacientes de Covid-19, sino de garantizar la atención a las personas con otras enfermedades. Por ello, Adrià Comella, director del Departamento de Salud de la Generalitat, ha anunciado esta partida presupuestaria para incentivar la recuperación de la actividad en los hospitales.

“La pandemia ha alterado la actividad habitual del Sistema de Salud de Cataluña, que cayó a finales de junio y a partir de septiembre ha comenzado a estabilizarse”, ha indicado en un vídeo publicado en Twitter por la cuenta del departamento. “La tarea de los profesionales está siendo extraordinaria y estamos haciendo un esfuerzo muy importante para volver a la normalidad”, ha añadido.

🗨️ Adrià Comella, director del #CatSalut: "Es destina una partida extraordinària de 236 milions d'euros per a recuperar l'activitat ajornada que es va haver d’aturar per la COVID-19. La tasca dels professionals està sent magnífica" pic.twitter.com/5H28dCexRk