La Navidad que viene: ni cenas de empresa ni grandes cabalgatas

La tradicional escena de cientos de personas en la Puerta del Sol tomando las uvas no se repetirá en la próxima Nochevieja. Tampoco habrá las "preuvas", una tradición que se había consolidado en Madrid en la víspera de Nochevieja.

16 de octubre de 2020 (20:02 CET)

Se acerca la Navidad y las restricciones en la gran mayoría de comunidades autónomas son el preludio de unas Navidades muy diferentes. Al menos eso es lo que este viernes ha avanzado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, advirtiendo que podría haber nuevas restricciones de cara a las fiestas de diciembre.

"No será una Navidad normal”, advirtió el ministro. Illa dejó claro, en declaraciones a Rac1, que deberá vivirse de una manera diferente, ya que en diciembre la pandemia del coronavirus no habrá terminado, aunque no ha querido anticipar decisiones porque aún quedan dos meses y medio. "Tenemos que llegar en las mejores condiciones posibles, actuando con prudencia”, repitió Illa.

Pero las medidas, aunque no aprobadas, ya están sobre la mesa. Según ha podido saber Economía Digital, Sanidad lleva semanas estudiando junto con el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias que dirige Fernando Simón y las comunidades autónomas varias restricciones diseñadas para contener el coronavirus de cara a las navidades.

“No se va a suspender la Navidad, pero queremos que se haga desde la más absoluta responsabilidad y con las medidas adecuadas”, apuntan fuentes del Ministerio que dirige Illa. Las comunidades, por su parte, ya han comenzado a transmitir algunas iniciativas que pretender poner en marcha para restringir los aforos sin cancelar las fiestas.

Adiós a las cenas de empresa

Por un lado y entre las medidas que baraja Sanidad, se encuentra la cancelación de todas las cenas de empresa y los cotillones, así como las fiestas masivas.

Uvas en la intimidad en la Puerta del Sol

Las tradicionales uvas en la puerta del Sol no serán posible con tanto aforo. Fuentes de la Comunidad de Madrid aseguran que ya se estudian las medidas adecuadas la restricción con el propósito de evitar su cancelación. “Pero todo dependerá de la evolución del virus”, repiten sin cesar las instituciones consultadas.

Reuniones familiares, en el aire

El Ejecutivo pedirá responsabilidad ante las reuniones en los domicilios. Por el momento, el Gobierno aprueba las reuniones familiares con un máximo de seis personas en casa. Una cifra que podría no cambiar de cara a las próximas semanas, advierten desde Sanidad.

Cabalgatas sin aglomeraciones

Tanto Madrid como Cataluña ya trabajan con la idea de trasladar las cabalgatas a un escenario y un espacio seguro libre de aglomeraciones.

Mercadillos de Navidad con aforo limitado

También se impondrán medidas de control de aforo en comercios y los típicos mercados navideños como el de la Plaza Mayor. En Madrid se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de celebrar conciertos y actos telemáticos.

Sin vuelta a casa por Navidad

Y en donde hay más preocupación es en la movilidad interterritorial. Hijos que vuelven a casa por Navidad o familias que se desplazan para reunirse.

Desde Sanidad advierten que, dependiendo de la situación epidemiológica, habrá territorios que a lo mejor no puedan acudir a ver a sus familiares por posibles restricciones, como se lleva haciendo hasta ahora, explican.

“En Navidad, la salud sigue estando en juego”, repiten sin cesar las fuentes del Ministerio consultadas y así buscarán transmitirlo a la ciudadanía, con las cifras actualizadas en todo momento para aplicar las medidas correspondientes conforme se vayan acercando las fechas señaladas.

