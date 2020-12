16 de diciembre de 2020 (07:30 CET)

Las elecciones al rectorado de la Universitat de Barcelona han tomado una trascendencia que va más allá del tema educativo. La victoria del candidato apadrinado por la presidenta de la ANC, el profesor de psicología Joan Guàrdia, –que en la primera vuelta sacó un 49,65% de los votos– genera preocupación en sus detractores, que temen que la institución se someta al "pensamiento único" favorable al proceso independentista.

Fuentes críticas con la candidatura de Guàrdia en la UB consultadas por Economía Digital han explicado que temen que si la lista independentista gana la segunda vuelta –prevista para el 17 y 18 de diciembre– se pueda imponer un "pensamiento único en la universidad": "El problema básico es el de someterse al dictado de una entidad política y de unas ideas muy concretas".

"Hay miedo a una instrumentalización total", explican las citadas fuentes. Los críticos en la universidad con la candidatura que ganó la primera vuelta recuerdan que la universidad debe ser un espacio plural de ideas, y que cualquier rector debe mantener la autonomía de la institución frente al poder político.

Mucho más comedido ha sido el catedrático de filosofía del derecho de la UB, Ricardo Manrique, que ha asegurado que el tono de la candidatura de Guàrdia es "bastante vago", aunque advierte del "desprestigio" que supondría la pérdida de la neutralidad: "Alinear todavía más a la universidad con una causa partidista, eso es lo que creemos que no debe ser porque se debe preservar como institución pública, al margen de credos partidistas".

El profesor, miembro de Universitaris per la Convivència, explica a título personal que la universidad debe ser un espacio donde se puedan abordar debates sociales, pero desde distintos puntos de vista y siempre desde el respeto a la pluralidad. Manrique se muestra cauto en caso de que Guàrdia ganara, ya que, a su juicio, la candidatura no se ha mostrado explícitamente independentista pese declaraciones ambiguas de intenciones y miembros significados.

La Universitat de Barcelona ya se había posicionado en algunas cuestiones a favor del independentismo, aunque el temor de esos círculos es que esa situación se extreme. El actual rectorado, encabezado por el candidato Joan Elías, fue condenado por un manifiesto contra la sentencia del 1-O, puesto que la justicia consideró que se había vulnerado la libertad ideológica.

Pese a romper la neutralidad a favor de los condenados por sedición, el actual rector ha conseguido unir al conjunto del constitucionalismo y a otros sectores moderados de la universidad. Incluso el tercer candidato, el catedrático de matemáticas David Vallespín, –que quedó eliminado de la primera vuelta– pidió públicamente el voto por Elías.

"Ante el escenario de la segunda vuelta y en función de un análisis objetivo tanto de los programas electorales como de sus posicionamientos ante la autonomía universitaria, entendemos que, ahora, el mejor proyecto para la UB lo representa la candidatura encabezada por Joan Elías", explicó por Twitter.

Davant de l’escenari de la segona volta i en funció d’una anàlisi objectiva tant dels programes electorals, com dels seus posicionamients vers l’autonomia universitària, entenem que, ara, el millor projecte per la UB ho representa la candidatura encapçalada pel Dr. Joan Elias.

La catedrática de Economía de la UB y presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, mostró su apoyo inequívoco a Joan Guàrdia. A través de Twitter, la líder independentista felicitó al rectorable favorito del secesionismo por "ganar la primera vuelta de las elecciones al rectorado": "¡Ahora a ganar la segunda vuelta el próximo viernes 18 de diciembre!".

Enhorabona @joanguardia per guanyar en la 1a volta de les eleccions al Rectorat de la @UniBarcelona amb un 49,65% del vot ponderat. Ara a guanyar la 2a volta el proper divendres 18 de desembre!

Pese a su apoyo formal a Guàrdia, Paluzie ha tratado de desvincular a la asociación que preside de las elecciones de la UB, al tildar de "mentiras" las vinculaciones de la ANC con la candidatura de Joan Guàrdia y asegurar que su apoyo es a título personal: "La Asamblea no ha hecho campaña por ningún candidato, como se puede ver siguiendo sus cuentas corporativas".

En les eleccions al Rectorat de la @unibarcelona dos candidats @joanelias i @davidvallespin han decidit mentir sobre l’@assemblea pels seus interessos electorals. L’@assemblea no ha fet campanya per cap candidat com es pot veure seguint els seus comptes corporatius i web. FIL