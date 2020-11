El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi (i), acompañado por los dirigentes de su formación, Garikoitz Mujika (c) y Maider Carrere (d), durante la celebración este jueves de una asamblea telemática en la que las bases votan la propuesta de la Mes

26 de noviembre de 2020 (21:13 CET)

Pedro Sánchez ya tiene los Presupuestos atados. El Gobierno ha conseguido la mayoría suficiente para tirar adelante sus primeras cuentas tras aprobar las bases de EH Bildu, con un apoyo del 92,5%, el acuerdo presupuestario con PSOE y Podemos.

La izquierda abertzale ha celebrado este jueves una Asamblea Nacional Extraordinaria para refrendar el acuerdo rubricado en el Congreso.

El Gobierno consigue así definitivamente los apoyos a los Presupuestos, los primeros desde los aprobados por el gobierno de Mariano Rajoy en 2018, pocas semanas antes de la moción de censura que catapultaría a Sánchez hacia la Moncloa.

Además de los dos partidos del Gobierno y Bildu, también apoyarán las cuentas el PNV –principal competidor de la izquierda abertzale– y también ERC. Es de prever que partidos regionalistas de toda España (Canarias, Cantabria, Teruel, Galicia) y otras pequeñas formaciones (Más País, Compromís) también se sumen al acuerdo.

El rechazo a apoyar las cuentas: menos de un 6% de votantes

"¿Estás de acuerdo con que los cinco diputados de EH Bildu en el Congreso de los Diputados voten a favor de los PGE del Gobierno PSOE-Podemos?", era la pregunta que tenían que responder las bases de Bildu.

Un 91,5% de las bases abertzales ha votado favorablemente, mientras que el 5,6% ha rechazado la propuesta y el 2,9% ha votado en blanco. En total, han participado en la consulta 1.588 inscritos.

EH Bildu ha sacado pecho del proceso participativo, que se ha desarrollado en un clima de normalidad: un "ejercicio de democracia interna, en el que cada persona ha podido expresar su opinión libremente y votar en consecuencia.

Otegi anunció el pasado lunes la posición de la formación abertzale a las cuentas de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias tras los acuerdos alcanzados: "Cuando EH Bildu dice no es no y cuando dice sí es sí, no hay piropo político mejor. EH Bildu tiene palabra".

PNV y Bildu: una lucha por la hegemonía en Euskadi

La formación abertzale consuma su giro hacia la centralidad, un espacio cuya hegemonía ha correspondido durante más de una década al PNV. Los nacionalistas vascos abordan con recelo este movimiento, en una dura pugna por mantener su poder en toda la región.

El partido de Íñigo Urkullu también ha conseguido un buen pellizco para el País Vasco. El más polémico, que se retire el Ejército del cuartel de Loyola en San Sebastián, una reivindicación del nacionalismo que el Gobierno ha decdido cumplir a cambio del apoyo jeltzale a las cuentas.