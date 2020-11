Ciudadanos votará "no" a los presupuestos de Sánchez e Iglesias

26 de noviembre de 2020 (13:26 CET)

El portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha confirmado este jueves que su partido votará en contra de los presupuestos generales del Estado, que el Gobierno ha pactado ya con el PNV, ERC y EH Bildu.

La comisión de presupuestos del Congreso votará en las próximas horas el informe de la ponencia de las cuentas y la formación liderada por Inés Arrimadas ha adelantado que su voto será "no". "Mi grupo parlamentario, en cuanto al informe de la ponencia final, votará que no a esos presupuestos", ha dicho Bal en rueda de prensa.

El diputado naranja ya lo había avanzado esta mañana en una intervención en la comisión sobre las cuentas públicas, un día después de avisar que su formación seguiría negociando los presupuestos hasta el final con el objetivo de que el acuerdo con ERC y Bildu no se consumara.

El dictamen previsiblemente será aprobado por la mayoría del bloque de investidura: PSOE, Unidas Podemos, PNV, ERC, Bildu y otros partidos minoritarios. Bal ha señalado que el informe solo incluirá una enmienda de Cs, la relativa a la tarjeta única sanitaria que el Gobierno dio por buena este miércoles.

"Nos congratulamos por el trabajo realizado, muy intenso", ha añadido el dirigente de Cs, "y lamento la cerrazón del rodillo del Gobierno sobre nuestras enmiendas... Es decepcionante".

El voto negativo de Cs en la comisión de cuentas este jueves prevé un voto en la misma calidad cuando el pleno del Congreso aborde el proyecto de los presupuestos la próxima semana.

Cs y PP denuncian el "abuso" del veto de enmiendas de los PGE

Edmundo Bal ha considerado que el Gobierno moderó las cuentas gracias a la intervención de Ciudadanos, que consiguió a su juicio "rebajar las propuestas de la demagogia" de ERC. No obstante, también ha reprochado que no se introdujeran en la comisión enmiendas "según de dónde venían". "Nosotros no hemos actuado así", ha asegurado.

La portavoz económica del PP, Elvira Rodríguez, también ha criticado el "abuso de la mayoría" de la mesa de la comisión presupuestaria, por vetar algunas enmiendas con un procedimiento supuestamente "discriminatorio" y permitir que se debatan otras que los letrados habían aconsejado ni siquiera debatir.

Rodríguez ha criticado que el Gobierno incluyera en las disposiciones del presupuesto una serie de modificaciones de leyes con el objetivo de resolver "intereses particulares de forma sencilla" y sin dar "ninguna explicación". La diputada del PP hablaba de modificaciones que desde afectan el precio de los medicamentos hasta el Instituto de la Mujer.

Bal, por su parte, ha afeado que Vox se fuera "de vacaciones" durante la tramitación de las cuentas, en la que los de Santiago Abascal no han "estado". "Nuestro salario lo pagan los españoles", ha dicho.