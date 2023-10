Aragonès exige la amnistía para empezar a trabajar en un referéndum para Cataluña

En su presentación en el Senado el presidente de la Generalitat Pere Aragonès ha considerado que la amnistía es “el punto de partida para resolver el conflicto político”, y ha agregado que ese camino tiene que terminar en un referéndum por la independencia de Cataluña.

Tras reunirse este jueves con senadores catalanes en una de las salas del Senado, Aragonès ha sido el primer presidente autonómico en intervenir, por espacio de diez minutos, en la sesión de la Comisión General de las Comunidades Autónomas de la Cámara Alta.

“Cataluña votará en un referéndum”

«Cataluña votará en un referéndum, estoy convencido. Por voluntad, por perseverancia, por democracia. Siempre con la mano tendida y siempre con las manos libres», ha recalcado al final de su intervención, íntegramente en catalán.

En su breve comparecencia el presidente catalán ha puntualizado que la amnistía es «imprescindible» para «acabar con la causa general contra el independentismo», para continuar con el trabajo realizado en los últimos años y para «reconocer la existencia de un conflicto político que se va a resolver a través del diálogo» y la negociación.

Aragonès (i) con los presidentes de Andalucía Juanma Moreno (d) y de Galicia Alfonso Rueda (c). Foto EFE/Juan Carlos Hidalgo

Aragonès ha propuesto que el referéndum tiene que hacerse “a la escocesa”, en referencia a la votación por la independencia de la nación británica en 2014, que fue acordada con Londres, y que sin embargo terminó con la derrota del separatismo.

El desdén de Aragonès a los presidentes autonómicos

El presidente catalán terminó su intervención y se marchó sin escuchar a los demás presidentes autonómicos, que seguramente pensaban replicar sus palabras.

Al llegar se había reunido con senadores de ERC, Junts y el PSC, así como con la portavoz de Bildu Mertxe Aizpurua; pero se negó a saludar al presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán.

Críticas de presidentes del PP

Estas actitudes han generado diferentes críticas por parte de otros presidentes autonómicos y de dirigentes del PP.

Por ejemplo, Jorge Azcón (presidente de Aragón) ha afirmado que no comprende la actitud de Aragonès: “es difícil entender que luego no haya diálogo, que venga a hablar solo y a tener un monologo y no a escuchar a los demás».

En tanto Carlos Mazón (presidente de la Comunidad Valenciana) ha interpretado la pronta salida de Aragonès como que el presidente catalán «no quiere escucharnos a los demás», y ha puntualizado: «estamos acostumbrados a eso».

En tanto el presidente andaluz Juanma Moreno ha opinado que no le parece «un gesto de cortesía ni parlamentaria ni de educación» que Aragonès se ausente tras intervenir, porque «lo razonable siempre es escuchar para poder compartir y para poder aprender».

PP: “Aragonès es el portavoz del Gobierno”

Fuentes del PP aprovecharon para criticar las negociaciones de Pedro Sánchez con ERC y Junts para lograr la investidura.

“El PSOE ha permitido que Pere Aragonès actúe como portavoz del Gobierno de coalición”, han dicho.

“El presidente de la Generalitat ha insistido en que los españoles hemos de aceptar que España, un estado opresor, persiguió injustamente a los líderes del proceso independentista de Cataluña de 2017. Es imprescindible que el PSOE se desmarque de estos planteamientos de manera inmediata”, exigieron

Aragonès se marcha sin escuchar a los otros presidentes autonómicos. Foto EFE/Juan Carlos Hidalgo

“Aragonès ha fijado la amnistía y el referéndum para la independencia de Cataluña como los puntos imprescindibles de su apoyo al candidato socialista. Sánchez ya ha defendido la amnistía y no faltará mucho para que lo haga con el referéndum”, agregaron.

“El problema es lo que Sánchez concede”

Según estas fuentes populares, “España no tiene un problema con lo que ERC y Junts piden, sino con lo que Pedro Sánchez concede”.

Además, han considerado que el país y sus instituciones no tienen “que pedir perdón” por el procés independentista y la aplicación del artículo 155 que tuvo “el apoyo de Pedro Sánchez”.