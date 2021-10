Batet cede ante el Supremo y retira el escaño a Alberto Rodríguez

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, pone fin al embrollo jurídico y político de los últimos días y comunica este viernes al diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, la pérdida de su escaño, tal como le ha requerido el último oficio enviado por el Tribunal Supremo.

En un comunicado, Batet señala que también se ha dado traslado de la misma a la Junta Electoral Central, a los efectos de su sustitución, y a la Secretaría General del Congreso.

“La presidenta del Congreso de los Diputados ha comunicado al diputado D. Alberto Rodríguez el oficio del presidente del Tribunal Supremo por el que se da traslado de la sentencia de la Sala Segunda, que comporta la pérdida de su condición de diputado, y del auto por el que se dispone su ejecución”, señala el comunicado.

Asimismo, se ha dado traslado de la misma a la Junta Electoral Central, a los efectos de su sustitución, y a la Secretaría General del Congreso. También ha remitido oficio al Tribunal Supremo trasladando copia de estas comunicaciones.

“La presidenta se ha puesto en contacto personalmente con el diputado para trasladarle la notificación del Tribunal Supremo”, informan fuentes parlamentarias.

El Supremo contesta a Batet

Así, tras una discusión de varios días que ha tensado el ambiente en la Cámara Baja y ha crispado la relación entre Unidas Podemos y el PSOE, Batet ha zanjado el asunto inclinándose por retirar el escaño a Rodríguez.

“La Ley 6/1985, 1 de julio, del Poder Judicial, no incluye entre las funciones del Tribunal Supremo la de asesorar a otros órganos constitucionales acerca de los términos de ejecución de una sentencia ya firme”, replica el presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, en lo que supone un fuerte varapalo para la presidenta de la Cámara.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, en rueda de prensa. Foto: EFE/GQ

El oficio subraya que la vigencia de la pena accesoria, la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio, se mantiene tras el pago de la sanción que sustituye a la pena principal -la cárcel- ya que se trata de una pena “obligada” a la vista de lo dispuesto en el artículo 56.1.2. del Código Penal. “Así lo exige este precepto cuando se imponga una pena privativa de libertad, como ha sucedido en el presente caso”, recuerda Marchena, dejando nuevamente en evidencia a Batet.

El máximo responsable penal del Supremo recuerda, además, que todo esto ya quedó claro tanto en la sentencia que condenó a Rodríguez como en el rechazo a aclarar la misma, tras solicitarlo la defensa del diputado morado.

“La cuestión se resuelve expresamente en la sentencia cuya aclaración se solicita, de forma que resulta perfectamente inteligible y que se da aquí por reiterada”, señaló el Supremo en su auto del 14 de octubre, tras la petición de aclaración de Rodríguez, y así se lo recuerda este viernes a Batet.

Manuel Marchena no ha dejado pasar días en contestar a Batet y este miércoles le solicitó por escrito “el modo de dar debido cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia y, en concreto, sobre si debe procederse, como medida de cumplimiento, a declarar la pérdida de la condición de diputado del Sr. Rodríguez”.

Crispación entre PSOE y Podemos

La presidenta del Congreso decidió este jueves atrincherarse y seguir dilatando la retirada del escaño a Rodríguez, pese a que el Supremo le remitiera un oficio el miércoles preguntándole la fecha de inicio del cómputo de la condena y el responsable del servicio jurídico del Congreso, Carlos Gutiérrez Vicén, modificara su criterio y advirtiera a Batet que debía ejecutar la sentencia.

La próxima reunión de la Mesa del Congreso está prevista para el martes de la semana que viene, pero es de carácter ordinario. Fuentes socialistas auguraban que Batet terminará optando por despojar a Alberto Rodríguez de su escaño más pronto que tarde, pero desde Unidas Podemos seguían presionando para mantener el choque entre el Congreso y el Supremo.

“Marchena deja claro en su escrito que Alberto Rodríguez no debe perder el escaño. DOS VECES habla de inhabilitación para sufragio pasivo (no poder presentarse a las elecciones) y NINGUNA de la pérdida del acta. No puede escribir lo segundo porque eso sería prevaricar y lo sabe”, publicó el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, en Twitter.

Por su parte, la portavoz popular, Cuca Gamarra, volvía a exigir el cumplimiento inmediato de la condena. “El intento PSOE y Podemos de incumplir la ejecución de la sentencia desde el Congreso para que el diputado inhabilitado por patear a un policía entregue el acta debe terminar hoy mismo. Batet debe cumplir, es su responsabilidad, y dejarse de dilaciones y subterfugios”, señaló en Twitter.