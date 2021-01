Cataluña | Illa llama a la participación masiva el 14-F para abrir una “nueva etapa de cambio”

Salvador Illa ha hecho este sábado un llamamiento para que los catalanes comiencen desde hoy a votar por correo de forma masiva. “Me ilusiona pensar que el 14 de febrero se abrirá una nueva etapa en Cataluña”, ha asegurado. “Sé que es mucha más la gente en Cataluña que piensa que no podemos seguir así, que no podemos seguir perdiendo más el tiempo y que es urgente recuperar el tiempo perdido”, ha aseverado.

Haciendo referencia a su experiencia como ministro de Sanidad, ha destacado la necesidad de cooperar entre partidos e instituciones. “Mucho de lo que he aprendido durante estos meses de pandemia me ha traído de vuelta a Cataluña -ha explicado- unos meses de trabajo intenso en el que he certificado en el que me he dado cuenta una vez mas que solo desde la unidad y solidaridad saldremos adelante”.