Compromís reprocha a Ábalos que «aferrarse al cargo» va «en contra del pueblo valenciano»

La portavoz de Compromís en el Congreso de los Diputados, la diputada valenciana de Sumar Águeda Micó, enjuició este martes respecto al diputado y exministro socialista José Luis Ábalos que «aferrarse al cargo no tiene ningún sentido y va en contra del pueblo valenciano».

Según dijo en rueda de prensa antes de la Junta de Portavoces, «con la mochila que llevamos puesta la sociedad valenciana en temas de corrupción, no tiene sentido que un responsable político que tiene la responsabilidad que tuvo» se mantenga como diputado en el Grupo Mixto, como al parecer habría decidido Ábalos.

«Independientemente de lo que lo que él haga o el PSOE le pida, no nos merecemos que una persona como él sea representante del pueblo valenciano», lamentó, añadiendo a preguntas de los periodistas que Compromís no tiene «ningún problema en que se pueda analizar, no sólo este caso concreto, sino todos aquellos casos de la misma época» en una comisión de investigación parlamentaria.