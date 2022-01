Juanma Moreno se desmarca de la estrategia de Pablo Casado contra la gestión de los fondos europeos

Mientras el líder del PP, Pablo Casado, acusa al Gobierno de España de “tejer una red clientelar en el reparto de los fondos europeos”, Juanma Moreno solicita, en su viaje oficial a Bruselas, “participación de las comunidades autónomas” y un “enfoque rural” en el diseño de los Next Generation. No es que el presidente andaluz sea un defensor del modo en que el Gobierno de Pedro Sánchez ha llevado hasta ahora la política de reparto de los fondos comunitarios, pero su estrategia de oposición está muy lejos del frente común que pide Génova y en el que, ésta vez, Casado sí ha encontrado la sintonía con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

Moreno y los fondos europeos

Moreno fue tajante este martes desde las instituciones europeas: “El Gobierno de España cuenta con nuestra colaboración y lealtad pero no estamos de acuerdo con la opacidad. Pedimos transparencia y cogobernanza para que los fondos europeos sean plenamente eficientes”. Sin embargo, el líder andaluz evitó posicionarse con la vehemencia que Casado ha pedido en sus filas.

Entre una postura y otra, entre el ataque de Casado y la petición de Moreno, se encuentran todas las diferencias que pueden verse entre dos formas de hacer política. Si bien el presidente de los populares recorta distancia con Sánchez en los sondeos, tiene el aliento de Vox cerca y no deja de ser cuestionado en muchos de sus planteamientos por los barones territoriales, todos asentados en el poder. Por su parte, el presidente andaluz aglutina el poder orgánico sin aparentes fisuras y es capaz de proyectar un perfil que le haga valedor de todo el voto de centro-derecha en una comunidad que ha estado 37 años gobernada por el PSOE andaluz.

La tesis de Casado ha sido, por otra parte, rechazada de plano este martes en Bruselas, tras semanas en las que los eurodiputados populares de la Eurocámara han defendido, con mayor o menor vehemencia, que en España se ha producido un reparto arbitrario de los fondos.

Casado, los fondos europeos y Bruselas

En respuesta a las preguntas de la eurodiputada popular Isabel Benjumea, en la órbita más cercana del presidente del PP, tanto el comisario de Economía Paolo Gentiloni como el vicepresidente económico, Valdis Dombrovskis, han indicado que España ha cumplido con los objetivos pactados y respeta la legalidad de la Unión Europea.

Moreno, vicepresidente del Comité de las Regiones de la UE

En su su tercer viaje oficial como presidente de la Junta de Andalucía a Bruselas, Moreno ha desplegado una intensa agenda de reuniones en la que la polémica por el reparto de los fondos europeos ha estado presente, pero con “menos ruido alrededor”; “es lógico, se estrena como vicepresidente del Comité de las Regiones y no va a llegar al corazón de las instituciones europeas y va a empezar a gritar que no tienen ni idea de lo que está haciendo Sánchez con el dinero que le mandan”, ilustra a Economía Digital una fuente conocedora de la diplomacia que ha desplegado el presidente en este viaje.

La agenda de este martes le ha llevado a sentarse por la mañana con el presidente del Comité de las Regiones, Apostolos Tzizikostas; con la comisaria de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira. Después de estos encuentros, el enfoque de sus declaraciones fue similar al mantenido estos días, esto es, que el Gobierno actúa con “opacidad en su ejecución y reparto” y que su objetivo era “defender los intereses de los andaluces y a defender con vehemencia la participación de las regiones en los fondos como país descentralizado que somos”.

Por la tarde, tras su encuentro con el comisario de Promoción de estilo de vida europeo, Margaristis Schinas, y la comisaria de Democracia y Demografía, Duvradca Suica, Moreno no ha abandonado la petición de la “la participación de las comunidades” en este diseño de los fondos pero ha querido anteponer un perfil más propositivo a su viaje y trasladar “la necesidad de un enfoque rural al diseño de los fondos europeos”. El objetivo, ha explicado, es el de combatir la despoblación y que tanto “las ciudades como los pueblos tengan los mismos servicios”. “La Europa actual ha sido diseñada por hombres de ciudades, es el momento de mirar al mundo rural”, ha enfatizado tras su encuentro con la comisaria encargada de las políticas de demografía europea.

He propuesto en Bruselas que Europa incorpore un enfoque rural en todas las políticas europeas. Defendemos que el campo y los municipios más pequeños tenga recursos suficientes.



Este enfoque rural no es casual. Se da apenas dos días después de las protestas del mundo rural de este pasado domingo en Madrid en la que han participado PP, Ciudadanos y Vox. Según ha expuesto Moreno en sus reuniones, en el periodo 2014-2020, Andalucía ha gestionado y ejecutado los fondos una media de 400 millones de euros al año. En estos tres años de Gobierno, el actual ejecutivo “ha realizado un importante esfuerzo para incrementar esa ejecución de los fondos”, con la contratación de 3.000 personas que agilicen la gestión. “Veníamos con retraso del periodo 2014-2020, pero estamos recuperando el ritmo para llegar a la media de ejecución europea, en torno a un 60%”, ha agregado.

Reunión con la nueva presidenta del Parlamento Europeo

En la jornada de este miércoles, Moreno tiene en su agenda una intervención en el Comité de las Regiones sobre la visión a largo plazo sobre las regiones rurales de Europa, otro momento para que el líder popular haga valer qué estrategia plantea en unos entornos donde, en el plano de la política andaluza de partidos, Vox está haciendo una campaña de captación y el PSOE, por su parte, desde antiguo, tiene su mayor granero de votos.

Por la mañana, está previsto un encuentro de Moreno con los eurodiputados españoles del Grupo Popular a la que se sumará luego Roberta Metsola, flamante presidenta del Parlamento Europeo, del grupo de los conservadores europeos, y uno de las políticas de más proyección en toda Europa tras prometer su cargo en sustitución del fallecido David Sassoli.

Asimismo, en clave institucional, tiene previsto un encuentro con eurodiputados andaluces, el popular Juan Ignacio Zoido, que estará también en la anterior y las socialistas Lina Gálvez y Clara Aguilera.