Podemos afirma que en la Justicia el problemas está en las «malas instrucciones» de los jueces

La secretaria general y diputada de Podemos, Ione Belarra, afirmó este martes que no hay «problemas con los plazos de instrucción» judicial que ayer se abrió a reducir el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sino con las «malas instrucciones» de algunos jueces.

Lo hizo en rueda de prensa antes de la Junta de Portavoces del Congreso, cuando se le preguntó por esta posible solución que ayer Sánchez reconoció que está sobre la mesa para atraer el decisivo voto de Junts per Catalunya a la ley de amnistía, rechazada la semana pasada en el Pleno al no haber logrado incluir en el texto algunas de sus enmiendas.

«No tenemos problemas con plazos de instrucción, sino con las malas instrucciones», puntualizó Belarra, reiterando la crítica habitual de Podemos a los «jueces que piensan que mandan más que el Parlamento», como el de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón.

Belarra se quejó de que «en vez de enfrentar el problema de cara», se está «yendo a mirar la ley», cuando «la ley está bien». Así, invitó a que el PSOE «tiene que hacer una reflexión sobre cuál es el corazón del problema», en lugar de intentar pactar con el PP la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

«El corazón del problema es renovar el Consejo General del Poder Judicial y que el poder judicial haga la transición que no hizo hace 40 años», de forma que algunos jueces «ven terrorismo donde todo el mundo ve que no lo hay», acotó.

Rehuyendo adelantar qué votará Podemos si efectivamente el PSOE lleva al Congreso la reducción de los plazos de instrucción judicial, que amplió el primer Gobierno de coalición del que formó parte su partido, Belarra se aferró a no «dejar de intentar convencer al Partido Socialista» de cambiar la ley para que los vocales del CGPJ se elijan por mayoría absoluta y no de tres quintos, con lo que no haría falta el acuerdo del PP. Y abogó también por «dejar trabajar» a los negociadores del PSOE y de Junts para acordar la amnistía.