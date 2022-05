Podemos se queda fuera del ‘frente amplio’ para las elecciones andaluzas

Ya hay decisión. La Junta Electoral ha decidido no permitir que Podemos pueda incorporarse a ‘Por Andalucía’, la formación constituida como frente amplio diseñada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, cuyo objetivo era establecer un frente común a la izquierda del PSOE de cara a los próximos comicios autonómicos del 19 de Junio.

Y es que, tras alargar las negociaciones el máximo tiempo posible debido al candidato que iba a liderar la formación -Podemos quería a Juan Antonio Delgado, guardia civil de profesión y miembro de Podemos y el resto de formaciones ya habían dado el ‘sí’ a Inmaculada Nieto (IU)- la formación morada entregó el documento firmado a las 23:57 del pasado viernes cuando el plazo para presentar la documentación al órgano electoral expiraba a las 00:00 horas.

Tres minutos dieron de margen para que Izquierda Unida llevara a cabo el trámite. Tres minutos que resultaron ser insuficientes, por lo que Podemos avisaba este sábado que presentaría un recurso de subsanación ante la Junta Electoral. Finalmente, el órgano ha sacado a Podemos del circuito electoral.

Según la Junta, el órgano recibió dos comunicaciones, una a las 00:14 horas y otra a las 01:07.

Así las cosas, Podemos no podrá utilizar su imagen ni su marca, ni promocionarse en la campaña electoral. También sufrirá otro tipo de limitaciones. No obstante, los candidatos que iban a integrar las listas de ‘Por Andalucía’, coalición que cuenta con Izquierda Unida, Más País, Unidas Podemos, Equo, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz, sí podrán sumarse a las listas, por lo que la limitación a podemos afecta al partido, no a los candidatos.

Peligra así el experimento ideado por la ministra de Trabajo, que suponía un primer paso de cara a proponer una candidatura unitaria para las próximas elecciones generales. Queda por ver si la próxima vez, con Díaz al frente, la elección del líder no supondrá un escollo tan grande como para poner en riesgo la formación de la alianza de izquierdas.

Con todo, el proyecto no ha superado su primera crisis, vivida nada más nacer, por lo que los andaluces que voten a alternativas a la izquierda del PSOE solo podrán elegir entre ‘Por Andalucía’ y ‘Adelante Andalucía’, el partido liderado por Teresa Rodríguez e integrado por lo que una vez fue el sector de los anticapitalistas de Podemos que se escindió del partido en 2020.