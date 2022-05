La inclusión de Podemos en el ‘frente amplio’ de Andalucía, pendiente de un hilo

Malas noticias para el ‘frente amplio’ ideado por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Y es que la coalición de partidos a la izquierda del PSOE, que cuenta con la participación de todas las formaciones de ese espectro político salvo Adelante Andalucía, organización liderada por Teresa Rodríguez, podría no tener a Podemos entre sus filas.

Las negociaciones para elegir al candidato, que finalmente será Inmaculada Nieto (IU), se apuraron tanto que pese a que se llegó a un acuerdo antes de las doce de la noche del pasado viernes, no se llegó a tiempo a registrar el documento final de la coalición en el que aparecía Podemos.

Por tanto, de manera oficial, Podemos no estaría integrado, por minutos, dentro de la coalición. Desde la formación morada ya han avisado que van a presentar un recurso de subsanación ante la Junta Electoral, con la intención de que se pueda incluir la marca de Podemos en la coalición.

Pero será finalmente la propia Junta Electoral la que tendrá que tomar la decisión de si los morados pasan a integrar la coalición o si, por otro lado, se quedan fuera del circuito electoral.

Hay más opciones, los miembros de Podemos podrían integrarse en las listas de la coalición, Podemos como partido podría no presentarse y, de facto, no habría cambios significativos, pero el partido, con su marca, no podría aparecer en ningún lugar durante el proceso electoral.

Podemos ha explicado que remitió el documento final a 3 minutos del límite del plazo y defiende que ellos hicieron todo «correctamente». IU, por su parte, se ha quejado de que en apenas dos o tres minutos no da tiempo material para hacer el proceso de enviar los documentos a la Junta Electoral.

De acuerdo con la formación morada, tanto IU como la propia vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, estarían volcados en solucionar el asunto, y es que esta coalición supone un experimento de vital importancia para la que también es la ministra de Trabajo, cuyo objetivo de cara a las próximas elecciones generales es la de presentar un frente amplio en clave nacional.

Con todo, la alianza de las izquierda ahora depende, a poco más de un mes de los comicios regionales, de un recurso jurídico que dictaminará el futuro de la coalición, las limitaciones y el formato que tendrá que adoptar para adecuarse a lo acordado por los partidos.