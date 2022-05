Doble tanto para Díaz: habrá coalición por Andalucía e impone a su candidato

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha marcado un doble tanto de cara a las elecciones por Andalucía que tendrán lugar el próximo 19-J pues, tras semanas de infructuosas negociaciones en los partidos a la izquierda del PSOE, todo parecía apuntar a que no se lograría un acuerdo para presentar una candidatura conjunta debido a que la candidatura de coalición liderada por Díaz y Podemos no se ponían de acuerdo con el candidato.

Finalmente, se ha alcanzado un pacto in extremis -a pocos minutos de pasarse del plazo para presentar candidatura y candidato- entre Podemos y las hasta 5 formaciones más que integrarán el bloque Por Andalucía, una formación que integrará a Podemos, Izquierda Unida, Más País, Equo, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Alianza Verde. No estará dentro Adelante Andalucía, si bien es cierto que la alianza con el antiguo bloque anticapitalista de Podemos parecía una quimera debido a los líos judiciales y el divorcio traumático que tuvo lugar entre los morados, liderados entonces por Pablo Iglesias, y Teresa Rodríguez y sus allegados.

Yolanda Díaz también ha ganado la batalla del candidato. Tras varios rifirrafes con la directiva de Podemos e incluso con el mismo Iglesias -ahora ya fuera de la política- será finalmente Inmaculada Nieto (IU) quien liderará el ‘frente amplio’ en su camino hacia el Palacio de San Telmo, en detrimento de Juan Antonio Delgado, guardia civil de profesión y candidato aupado por Iglesias e Ione Belarra.

Y es que Delgado contaba con el apoyo de Podemos, aunque Nieto era la candidata que habían aceptado el resto de las formaciones. Con todo, y a pesar de que no se ha logrado la unión total incluyendo a Teresa Rodríguez, el actual presidente del PP, Juanma Moreno, tendrá que dormir con un ojo abierto, pues su única preocupación era lograr gobernar en solitario sin el aliento de Macarena Olona (Vox) en la nuca, pero ahora tendrá que enfrentarse también con un bloque unitario de izquierdas, dispuesto a pactar con el PSOE para cambiar el color de San Telmo, por ahora todavía azul y naranja.

Yolanda Díaz acudía a Andalucía a promocionar a su candidata hace unos días cuando, al hablar con los medios, insistió en que ella solo quería «sumar, sumar y sumar», y le sugería a Podemos que adoptaran esa misma postura. “No me compete a mí señalar las negociaciones que se están desarrollando en Andalucía, pero sí les digo una cosa: el verbo que me gusta conjugar es sumar. Sumar y sumar, sumar diversidades, sumar proyectos diferentes para seguir ensanchando nuestro país”, detallaba.

“Desde luego, lo que me gustaría es que Andalucía no se coloque de espaldas al signo de los tiempos, mire hacia adelante y hacia la suma”, añadía Díaz en su paso por la Feria de Abril de Sevilla.

Con esta alianza, ya no habrán las previsibles 4 papeletas a la izquierda del PSOE , sino que el número se reducirá a dos, la confluencia de Díaz y Adelante Andalucía. Todo un logro que sirve a la ministra de Trabajo como experimento de cara a las futuras elecciones generales, para las que todo indica que buscará repetir la fórmula de frente amplio en una coalición de izquierdas que aúne a Podemos, Izquierda Unida, Más País, otras formaciones de izquierda y a las antiguas confluencias moradas, como Compromís o Catalunya en Comú.