Moreno marca distancias con Olona: «Los andaluces no quieren posiciones extremas»

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha marcado distancias con Vox, que se presentan como los aliados potenciales del PP de cara a formar un nuevo gobierno tras las próximas elecciones andaluzas, que tendrán lugar el próximo 19 de Junio.

Según ha asegurado este jueves a los medios de comunicación, «la mayoría de los andaluces quieren una mayoría abierta, inclusiva, una Andalucía donde cabe todo el mundo, una Andalucía del equilibrio«.

«Cada vez estoy más convencido que la inmensa mayoría de los andaluces no quieren polarizaciones, no quieren radicalidad, no quieren posiciones muy extremas», ha añadido, en lo que se entiende como un dardo a la candidata de Vox por Andalucía, Macarena Olona.

Los sondeos anticipan una victoria amplia del PP

Y es que los sondeos hasta la fecha ven poco probable, aunque sí posible, que el PP consiga una mayoría lo suficientemente amplia como para lograr un gobierno en solitario, lo que posicionaría a los populares en la cómoda situación de no tener que ceder a las peticiones de Vox a la hora de constituir el Ejecutivo regional.

Vox, por otra parte, busca lo contrario, lograr los suficientes escaños para convertirse en imprescindibles para Juanma Moreno y poder presionar para lograr concesiones e incluso un gobierno de coalición.

«Creo que se puede conseguir una mayoría fuerte, una mayoría segura, una mayoría constructiva, una mayoría serena por parte de todos los andaluces», ha sentenciado Moreno.