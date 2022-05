La izquierda andaluza busca un acuerdo in extremis

El tiempo se acaba para la izquierda en Andalucía. Y es que los partidos de la izquierda andaluza están agotando el plazo para registrar las coaliciones para las elecciones del 19 de junio al máximo, que termina este viernes.

En este contexto, los partidos a la izquierda del Partido Socialista están buscando un acuerdo in extremis que desencalle la negociación, atascada por la elección del candidato, sobre el que hay un pulso entre Podemos e IU.

Leer más: Juanma Moreno manda su teléfono a revisar para saber si ha sido espiado por Pegasus

De esta manera, más de cinco meses después de que estos dos partidos mencionados y Más País iniciaran las negociaciones para conseguir «un frente amplio» de los grupos a la izquierda del PSOE, el acuerdo no ha llegado y la cuenta atrás se acaba en las próximas horas, por lo que si no se ponen de acuerdo, habría papeletas separadas en los comicios andaluces.

La que se perfila con más posibilidades de ser candidata es Inmaculada Nieto, de Izquierda Unida, formación que quiere hacer valer su peso histórico en Andalucía.

Mientras que Podemos, por su parte, ha elegido por primarias al diputado Juan Antonio Delgado y quiere que sea él. Desde las altas esferas del Gobierno, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha emplazado a los partidos de izquierda en Andalucía a «sumar».

Apoyo de Yolanda Díaz a la candidata de IU

Y es que si una imagen vale más que mil palabras, la de la Feria de Sevilla dejó ver a la vicepresidenta acompañando durante un largo paseo a Inmaculada Nieto, presente en todas las fotos, también junto al ministro de Consumo, Alberto Garzón, mientras Delgado, la apuesta morada, estaba en un segundo plano, casi fuera de los focos de las cámaras. Así, mientras la izquierda todavía debate lo más esencial, quién será su candidato, el resto de partidos siguen con su campaña.

Por ejemplo, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ya se afana en marcar distancias con Vox, quienes se presentan como los aliados potenciales del Partido Popular de cara a formar un nuevo gobierno tras las próximas elecciones andaluzas.

De esta manera, según aseguró este pasado jueves Moreno a los medios de comunicación, «la mayoría de los andaluces quieren una mayoría abierta, inclusiva, una Andalucía donde cabe todo el mundo, una Andalucía del equilibrio«. «Cada vez estoy más convencido que la inmensa mayoría de los andaluces no quieren polarizaciones, no quieren radicalidad, no quieren posiciones muy extremas», añadió, en lo que se entiende como un dardo a la candidata de Vox por Andalucía, Macarena Olona.