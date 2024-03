El PSOE se propone impulsar una estrategia nacional frente a la soledad no deseada

El PSOE pide impulsar una estrategia nacional frente a la soledad no deseada que coordine acciones y promueva el reconocimiento de este problema social, con perspectiva de género y desde un enfoque interseccional y multidisciplinar.

Así lo recoge la proposición no de ley registrada por diputados de Grupo Parlamentario Socialista en la que se insta al Gobierno, «en coordinación con las Comunidades Autónomas», a desarrollar esta estrategia y «profundizar en la cuantificación y conocimiento de las personas en soledad crónica, para poder diseñar acciones concretas, así como en la implicación de los profesionales del ámbito social y de toda la sociedad para generar vínculos solidarios y comunitarios que promuevan una sociedad inclusiva y cuidadora». Además, pide «promover los grupos de apoyo mutuo y las iniciativas comunitarias para la prevención de la soledad no deseada».

El PSOE recuerda que más del 20% de la población en España tiene más de 65 años y cabe esperar que esta proporción aumente en los próximos 20 años, y alerta de que «estas personas presentan un mayor riesgo de caer en situaciones de aislamiento y de soledad no deseada».

En la iniciativa los socialistas se hacen eco de que el Observatorio Estatal de la Soledad no Deseada de la Fundación ONCE define «la soledad no deseada como la experiencia personal negativa en la que una persona tiene la necesidad de comunicarse con otras y percibe carencias en sus relaciones sociales, bien sea porque tiene menos relación de la que le gustaría o porque las relaciones que tiene no le ofrecen el apoyo emocional que desea».

Ante el incremento que está experimentando este fenómeno, las administraciones públicas han desplegado políticas encaminadas a abordarlo, unos recursos que, según el PSOE, se complementan con los proyectos de la iniciativa social de colectivos, como Som Base, Amics de la Gent Gran, Avismón Catalunya, Cáritas, Cruz Roja, Fundación Arrels y Roura, Les Petites Fréres des Pauvres, entre otros.

Pero aunque reconocen que «ya se han puesto en marcha numerosas iniciativas», en el PSOE sostienen que «las administraciones públicas deben seguir impulsando, desde los diferentes ámbitos, medidas que tengan la finalidad de prevenir, detectar, acompañar y sensibilizar en relación con la soledad no deseada, especialmente en las personas mayores».