Teresa Ribera, candidata del PSOE a las elecciones europeas

Pedro Sánchez ha escogido a uno de sus principales activos en el Gobierno, la vicepresidenta Teresa Ribera, como la candidata del PSOE a las elecciones europeas que se celebrarán el próximo 9 de junio, un secreto a voces que obligará a una nueva remodelación del Ejecutivo.

El PSOE ha confirmado su nombramiento a través de un comunicado, en el que señalan que, con su elección, «ratifican su apuesta por liderar la transición energética en Europa».

Ribera ya fue la ‘número dos’ del PSOE en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, por detrás de Sánchez en la lista de Madrid, y ha sido el referente medioambiental del Ejecutivo desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa en 2018. Primero como titular de la macrocartera de Transición Ecológica, aunando Medio Ambiente y Energía, y luego como vicepresidenta de diversos rangos, sumando las competencias de Reto Demográfico a su cartera.

Los socialistas refuerzan la propuesta para los comicios europeos con la designación de Ribera, envalentonados por el resultado de las elecciones vascas, en las que su partido sumó dos escaños y refuerza su papel en la gobernabilidad. También en la antesala de las catalanas, donde el PSC que lidera Salvador Illa aspira a ser el más votado e, incluso, a presidir la Generalitat.

«Ribera es líder en un ámbito que en España ha sido clave, junto a la justicia social, para ofrecer a las empresas de nuestro país la ventaja competitividad necesaria, una de las causas de que España lidere el crecimiento económico en Europa, como prueban todos los informes de organismos nacionales y multilaterales», destacan en el comunicado los socialistas. La designación se votará este mismo sábado en el Comité Federal de los socialistas, el máximo órgano del partido entre congresos.

Ribera es la tercera mujer en liderar la plancha socialista a las europeas, después de Rosa Díez (1999) y de Elena Valenciano (2014). Su continuidad en el Gobierno, de momento, está asegurada, ya que puede compatibilizar la candidatura con la cartera.

El anterior candidato de los socialistas y ahora Alto Representante de la Política Exterior europea, Josep Borrell, compatibilizó el puesto de ministro de Asuntos Exteriores con la cabeza de cartel socialista. Una vez elegido, apostó por no recoger su acta de eurodiputado, para no salir del Gobierno de Sánchez en funciones, hasta que no fue designado oficialmente Alto Representante. El esquema, en función del resultado electoral, podría repetirse, con el presidente apostando por colocar a su ‘número tres’ como Comisaria de Energía o Medio Ambiente en la futura Comisión.

Ribera ha ganado un notable peso político en el conjunto de los Veintisiete, siendo una de las principales muñidoras de la reforma del mercado eléctrico comunitario y consiguiendo hitos para nuestro país como la llamada ‘solución ibérica’, que permitió un mejor control de los precios energéticos que en el resto de la Unión.

Además, la designación tiene relevancia en un momento en que la extrema derecha está cobrando mucho peso en Europa, con programas claramente contrarios a la transición energética y a la defensa del clima. «Desde la candidatura, Ribera seguirá frenando las tentaciones retardistas o el rechazo de la agenda verde por parte de la derecha, defendiendo la máxima ambición y la justicia social en las políticas climáticas y desarrollo de energías renovables como motores del éxito de la Unión Europea, así como lo que tiene que regir el nuevo pacto para la competitividad industrial en la Unión», indica el PSOE.