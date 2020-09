29 de septiembre de 2020 (15:06 CET)

La crisis del Covid-19 ha puesto en evidencia la falta de digitalización de la mayoría de las pequeñas empresas, según el II informe Oportunidades y retos para autónomos y pequeñas empresas de España en el entorno digital en 2020 del proveedor de servicios digitales GoDaddy. El estudio destaca que el 90% de las pequeñas empresas españolas no oferta sus productos o servicios en canales de venta online.

Eso a pesar de que buena parte de las pymes y autónomos con cierto grado de digitalización entienden la transformación digital como un activo para la empresa: el 56% de las empresas encuestadas indica que la digitalización es un aspecto relevante en su negocio, porcentaje que asciende hasta el 90% entre aquellas que afirman tener una alta digitalización.

"El comercio electrónico ha pasado de ser una opción a una necesidad", dicen los autores del informe.

Además un 22% de las pequeñas empresas y autónomos encuestados lamenta no haberse digitalizado antes de la emergencia sanitaria para capear mejor los efectos de la crisis.

Obstáculos para la digitalización de las pequeñas empresas y autónomos

Entre los principales obstáculos se citan la inversión y el tiempo, pero sobre todo la falta de capacitación digital. Este desconocimiento se ve agravado además por los aspectos técnicos y los tecnicismos de su lenguaje.

Como consecuencia disminuye la percepción sobre los beneficios y la digitalización del negocio queda relegada a relegada.

Como muestra, casi el 80% de las pequeñas empresas encuestadas no tienen claros cuáles serían los pasos a seguir para tener una página web. Más de un tercio desconocen términos como SEO (ganar visibilidad en los buscadores) y SEM (anunciarse en los buscadores para ganar visibilidad) o de estrategias digitales como el e-mail marketing.

Esto, según según el informe, complica el proceso de digitalización y provoca una mala elección de las opciones y estrategias adecuadas para las pequeñas empresas.

El 90% de las empresas que ya se han digitalizado perciben sus beneficios

Sin embargo, hasta el 90% de las empresas que ya se han digitalizado perciben sus beneficios y son las que tienen una mayor predisposición a continuar aplicándola por considerarla un aspecto relevante en su negocio.

Por el contrario el 48% de las empresas que le dan poca importancia a la digitalización no han lanzado su web porque desconocen los beneficios que podría aportarle a su negocio, y el 12% de las encuestadas no encuentra ninguna ventaja y un 5% indica no estar interesado.

Según Gianluca Stamerra, director regional de GoDaddy para España, Italia y Francia, "la situación que estamos atravesando ha despertado en muchas empresas la necesidad de digitalizarse (...) el 2020 está siendo un año particularmente desafiante para las compañías españolas y el digital puede ser un punto de partida o de inflexión para superar las dificultades."

Acceso al informe: Oportunidades y retos que plantea el entorno digital a los autónomos y pequeñas empresas en España 2020.