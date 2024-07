La app de Android Auto que desbanca el sistema de detección de radares de Google Maps

Julio y agosto son, sin lugar a dudas, los meses preferidos por millones de personas para disfrutar de unas merecidas vacaciones. El calor del verano invita a muchos a lanzarse a la carretera para disfrutar de unos días en la playa o en cualquier destino. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la operación salida también entraña ciertos riesgos.

Y no hablamos únicamente de los riesgos lógicos que trae consigo la carretera, sino también del riesgo de multas por excedes la velocidad durante el viaje hacia nuestro destino. Recientemente os hablamos sobre cómo Google Maps ayuda a sus usuarios a evitar los radares, pero hoy os hablaremos de una herramienta que muchos usuarios prefieren respecto a la plataforma de Google.

Android Auto toma la delantera a Google Maps con su aplicación más completa

No hay ninguna duda respecto a que la función de Google Maps sea una de las más completas. Sin embargo, cuenta con una limitación, y es que solo informa sobre los radares fijos. Precisamente por esto, todos aquellos conductores que en sus rutas hacen uso de la conocidísima plataforma Android Auto, prefieren hacer uso de otra aplicación que no cuenta con esta limitación: Radares Fijos y Móviles.

Su propio nombre deja poco lugar a la duda en lo que respecta a cuál es su ventaja respecto a esta función de Google Maps, y es que, evidentemente, no cuenta con esa limitación, ya que también informa al conductor sobre los radares móviles. No obstante, la ubicación de estos radares móviles no es el único cable que le echan al conductor en la carretera.

Y es que más allá de esto, esta plataforma también informa a los conductores sobre los límites de velocidad en cada tramo de la carretera, ya que es bastante habitual que nos despistemos en algún momento en lo que respecta a este límite. Por otro lado, a pesar de sacar partido a todas las ventajas de Android Auto, se trata de una aplicación que también podréis disfrutar desde vuestro dispositivo móvil, estando disponible en Google Play para dispositivos Android, y en App Store para usuarios de iPhone.

¿Existe alguna limitación legal respecto al uso de esta aplicación?

Como ocurre siempre al hablar de este tipo de servicios, muchas personas se plantean una duda fundamental: ¿Es legal utilizar este tipo de aplicaciones? La respuesta corta es un rotundo sí, y el motivo que esconde es que muestra únicamente aquellos radares que aparecen en la base de datos de la DGT, por lo que no incluye ningún tipo de información clandestina o ilegal desarrollada por usuarios.

De este modo, y al incluir únicamente información que está disponible para todos los españoles en la web de la DGT, puedes estar tranquilo, es una aplicación totalmente legal, ya que su única función gira en torno al resumen de esta información que aparece en la web de la DGT. Por lo que, como ya hemos dicho, si no quieres tener ningún susto antes de llegar a tu destino estas vacaciones, Radares Fijos y Móviles es tu mejor opción.