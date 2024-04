La actualización de Google Maps que apuesta por los coches del futuro

A lo largo de los últimos meses, se ha hablado mucho de Google Maps y de las múltiples herramientas que esta plataforma ha ido añadiendo a sus servicios. Hemos visto todo tipo de innovaciones, ya sea relacionadas con la inteligencia artificial, con la meteorología, o con los viajes. Pero sus funcionalidades van mucho más allá de esto.

Del mismo modo, la conducción inteligente también se ha ganado un puesto de gran relevancia en el ámbito de la tecnología. Son muchos los sistemas que buscan apostar por una conducción relacionada con los dispositivos móviles, siendo Android Auto el ejemplo perfecto de ello. Desde Google lo saben, y precisamente por ello, han añadido una funcionalidad que saca partido a este sistema.

La última actualización de Google Maps que sacar mayo provecho a Android Auto

El objetivo de Android Auto no es otro sino el de simplificar todas las tareas al volante, siendo mucho más que un simple acceso al menú del teléfono móvil, con el que podríamos poner música o responder los mensajes. Lógicamente, también tiene una gran funcionalidad sirviendo como navegador. Pero es que ahora, de la mano de Google Maps, esta navegación ha ido un paso más allá.

Hasta hace no mucho, parecía algo más propio del futuro que del presente. Pero es que la posibilidad de activar la navegación 3D en Android Auto ya es una realidad, y lo es gracias a Google Maps. Para ello, la plataforma de Google se encarga de sincronizar los ajustes de nuestro teléfono, con el objetivo de que el conductor pueda disfrutar de una navegación mucho más detallada.

Una herramienta que podremos activar de forma muy sencilla, ya sea desde nuestro propio teléfono o desde la pantalla del coche. Simplemente tendremos que acceder a los Ajustes de la aplicación, donde nos toparemos con varias opciones. Y entre todas ellas, simplemente tendremos que activar una opción llamada ‘Mostrar los edificios en 3D’, tras lo cual ya estará activa.

De este modo, mientras navegamos no solo podremos observar una vista cenital de los mapas por los que estamos conduciendo, sino que tendremos una visión tridimensional de todo lo que nos rodea, desde parajes hasta edificios, enriqueciendo mucho más la experiencia, de la mano de una funcionalidad que, hasta hace no mucho, parecía poco menos que utópica, demostrando una vez más las enormes posibilidades que tiene una aplicación como Google Maps.

No obstante, y como esta funcionalidad aún se encuentra en fase de desarrollo, desde Google remarcan que es importante activar la funcionalidad antes de conectar el móvil al vehículo, ya que se han dado casos en los que la sincronización no ha sido la adecuada una vez que ha arrancado el coche. No obstante, es de esperar que con el tiempo se corrijan esos pequeños errores, y que los conductores ya puedan sacar partido a la conducción del futuro y, como no, hacerlo de la mano de Google Maps.