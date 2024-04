Así es la nueva funcionalidad de Instagram que cambia la forma de compartir reels

Actualmente, en el mundo de las redes sociales, podríamos decir que Instagram es una de las que cuenta con mayores adeptos alrededor de todo el mundo. No solo a nivel de usuarios, sino a nivel de innovaciones constantes que Meta lleva a su plataforma, con el único objetivo de satisfacer todas las necesidades de estos usuarios.

Y es que con el paso de los años, Instagram ha ido adquiriendo herramientas de otras plataformas famosas. Sin ir más lejos, las famosas historias de Instagram se basan en las fotografías temporales de Snapchat. Por otro lado, los reels, una de las grandes joyas de la corona de la plataforma, están basados en los vídeos cortos de consumo rápido que se popularizaron con TikTok. Y ahora Instagram pretende dar una vuelta de tuerca a este concepto.

Tal es así que, en su día, Instagram ya logró desbancar a Snapchat en su terreno. Y actualmente, la sección de reels de Instagram está haciendo lo propio con TikTok, ya que muchos de los usuarios de la plataforma de Meta no se descargan TikTok, ya que tienen todo lo necesario en Instagram. Aún así, están dispuestos a seguir innovando. ¿Cómo? A travñes de una nueva herramienta llamada Instagram Blend.

#Instagram is working on Blend: #Reels recommendations based on reels you've shared each other and your reels interests 👀

ℹ️ Private between the two of you. You can leave a Blend at any time. pic.twitter.com/1kcssBuf7G

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) March 28, 2024