Los empleos tecnológicos en Granada aumentan un 156% en la última década

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, destacó este miércoles en el Fórum Europa que en la ciudad los empleos tecnológicos han experimentado un aumento del 156,2% en la última década, lo que supone que 5.450 empleos «hoy ya sean tecnológicos».

Así se pronunció Carazo en un encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum, donde señaló que la industria en la ciudad andaluza «tiene un crecimiento importante y de la mano de la Universidad de Granada, muy experta en formación tanto en telecomunicaciones como en informática y de absoluta referencia».

«Una ciudad que cuenta con su Universidad, con un tejido empresarial vinculado a la tecnología y, especialmente, a la inteligencia artificial no puede vivir a espaldas de la IA», defendió la alcaldesa.

En este sentido, aseguró que «la inteligencia artificial debe participar en el día a día de la ciudad y ser también herramienta para mejorar la prestación de los servicios y de todos los procesos que están implantados en el Ayuntamiento».

En esta línea, la alcaldesa subrayó la importancia del primer plan de IA que el Ayuntamiento aprobó recientemente, y lo relacionó con el concepto de ‘Smart City’. Así, aseguró que lo que busca su Ejecutivo es «aprovechar la innovación y la tecnología para mejorar la calidad de vida de los granadinos».

Centro demostrador de IA

Además, destacó que se está desarrollando un proyecto para construir un centro demostrador de Inteligencia Artificial en Granada con la finalidad de que «las empresas puedan pilotar, exponer y trabajar en el ecosistema de forma conjunta, que puedan adquirir experiencias».

«Estamos trabajando para introducir esa digitalización en la administración en el Ayuntamiento, para llegar a que aporte en todos los servicios, tener y dotarnos de una administración más ágil, sencilla y cercana, que facilite todas las gestiones al ciudadano al granadino», explicó Carazo. Además, la alcaldesa recordó que la IA ya se está utilizando para la limpieza de las pintadas en el mobiliario urbano.

Finalmente, la alcaldesa afirmó que «Granada va a ser la primera ciudad que cuente con un Plan Estratégico de Inteligencia Artificial», que se aprobará en el próximo Pleno municipal del mes de marzo

Y lamentó: «Nos llevamos el chasco de no ser sede de la Agencia de Inteligencia Artificial, la ciudad aún no entiende no haber conseguido esa ilusión que era merecida para la ciudad». Sin embargo, la alcaldesa concluyó alegrándose por la presentación de Granada a la candidatura para ser sede de la Agencia de Salud Pública.