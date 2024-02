A lo largo de los últimos años, Whatsapp se ha convertido en una herramienta fundamental en el día a día de muchas personas. Una aplicación que hace acto de presencia en los teléfonos móviles de millones de personas, y que, con el paso de los años, se ha convertido en la app de mensajería instantánea por excelencia para personas de cualquier edad.

Y es que a día de hoy, casi todo el mundo se comunica por Whatsapp de una u otra manera. Una de las grandes ventajas con las que cuenta este servicio, es que es compatible con casi todos los modelos telefónicos, lo cual la hace accesible para todo el mundo. Sin embargo, algunos modelos se quedan obsoletos, y por ello es importante remarcar en qué modelos dejará de funcionar.

La última actualización de Whatsapp deja fuera a algunos modelos de teléfonos

Entre los motivos de peso con los que podemos toparnos a nivel usuarios para cambiar de teléfono, la obsolescencia del dispositivo termina haciendo acto de presencia tarde o temprano, dejando cualquier dispositivo inutilizable. Y a partir del próximo 1 de marzo, varios modelos telefónicos dejarán de ser compatibles con la aplicación, por lo que ya no se podrá utilizar.

No obstante, no es una decisión tomada con la intención de buscar que los usuarios se hagan con un nuevo teléfono móvil, sino que se trata de una decisión tomada en base a que ciertos sistemas operativos no pueden cumplir las normas de seguridad actuales de la aplicación, por lo que ya no son aptos para el cifrado de extremo a extremo por el que apuesta la aplicación.

Para utilizar la aplicación en el ordenador se debía acceder a Whatsapp web. Foto: Pixabay.

Ahora que ya conocemos la fecha y el motivo, pasamos a cuáles serán los modelos que dejarán de ser compatibles con la aplicación de Whatsapp cuando finalice el mes de febrero. Y, en resumidas cuentas, son todos aquellos que cuenten con un sistema operativo previo a Android 5.0 o iOS 12. Si tu dispositivo tiene un sistema más moderno, será compatible.

Algo que, por otra parte, también da pie a grandes ventajas de cara al uso de la aplicación, que ahora contará con nuevas funcionalidades, especialmente aquellas basadas en la seguridad y protección de datos de los usuarios. Por ejemplo, llegará a Whatsapp la interoperabilidad con otras aplicaciones, que permitirá enviar mensajes a cualquier contacto desde otras apps a Whatsapp y viceversa.

Un hecho que requiere una mayor atención a la seguridad en lo relativo al uso de la aplicación, por lo que se hace aún más necesario si cabe un mayor cuidado en el ámbito de la seguridad y la protección de datos de los usuarios. No obstante, y a pesar de que ya hemos dicho los sistemas operativos en los que Whatsapp dejará de ser operativo en tan solo 10 días, ahora os contamos qué modelos son exactamente los que se quedan fuera:

Samsung: Samsung Galaxy Core, Samsung Galaxy Trend Lite, Samsung Galaxy Ace 2, Samsung Galaxy S3 mini, Samsung Galaxy Trend II y Samsung Galaxy X cover 2.

iPhone: iPhone 6S y iPhone 6S Plus.

Huawei: Huawei Ascend Mate, Huawei Ascend G740 y Huawei Ascend D2. Sony: Sony Xperia M y Lenovo A820.

LG: LG Optimus L3 II Dual, LG Optimus L5 II, LG Optimus F5, LG Optimus L7II, LG Optimus L5 Dual, LG Optimus L7 Dual, LG Optimus F3, LG Optimus L3 II, LG Optimus F3Q, LG Optimus L2 II, LG Optimus L4 II, LG Optimus F6, LG Enact, LG Lucid 2 y LG Optimus F7.

ZTE: ZTE V956 – UMI X2, ZTE Grand S Flex, ZTE Grand Memo.