A lo largo de los últimos meses, el desarrollo de la inteligencia artificial ha alcanzado y rebasado unos límites que muy pocos imaginarían de una forma tan veloz a corto plazo. Precisamente, fue durante el pasado 2023, con el desarrollo y auge de ChatGPT, el bot que revolucionó internet, cuando se empezaron a vislumbrar las infinitas posibilidades de esta inteligencia artificial.

Sin embargo, el último proyecto basado en esta tecnología ha ido incluso un paso más allá. Y lo ha hecho de la mano de, precisamente, los propios creadores de ChatGPT, que han lanzado una nueva herramienta que no solo ha dejado boquiabiertos a millones de usuarios, sino que también da pistas sobre las infinitas posibilidades de esta tecnología. Y su nombre es Sora.

La funcionalidad principal de ChatGPT gira en torno a la creación de textos a partir de los comandos indicados por el usuario. Un servicio que OpenAI ha llevado incluso un paso más allá, haciendo lo propio, pero, ahora generando vídeos a partir de los comandos de texto de los usuarios. Algo que lleva a pensar en todas las posibilidades que se pueden llevar a cabo.

this could be the "holy shit" moment of AI. OpenAI has just announced Sora, its text-to-video AI model. This video isn't real, it's based on a prompt of "a cat waking up its sleeping owner demanding breakfast…" 🤯 https://t.co/xKy3iQBKwT pic.twitter.com/HPm2p1jbgo

— Tom Warren (@tomwarren) February 15, 2024