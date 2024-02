Son muchos, prácticamente interminables los usos que le podemos brindar a los medios que la tecnología pone a nuestro alcance. Sin ir más lejos, los ordenadores sirven para llevar a cabo prácticamente cualquier función a día de hoy. Desde el simple ocio de navegar por internet, hasta ayudarnos a cumplir nuestras obligaciones laborales sin salir de casa.

No obstante, si tenemos en cuenta otra de las grandes vertientes que se ha popularizado en gran medida a lo largo de los últimos años, el gaming ha adquirido un peso considerable en lo relativo a este ámbito. Es por ello que podemos encontrarnos con todo tipo de monitores e incluso ratones gaming. Sin embargo, lo que muchos no tienen en cuenta, es que el tecladotambién desempeña un papel fundamental.

Son muchos los aspectos que debemos tener en cuenta a la hora de apostar por un teclado gaming, destacando por encima su eficiencia a la hora de permitirnos disfrutar de cualquier juego, pero también la comodidad que otorgue a los jugadores. Y lo cierto es que en Amazon, tienen opciones para todos los gustos y necesidades.

Los teclados de Amazon que triunfan entre los gamers

La opción más ergonómica para los jugadores

Comenzamos la lista con un dispositivo ideal para todos aquellos que buscan un espacio de juego limitado y sin estar muy sobrecargado. Para todos ellos, el mini teclado mecánico gaming de Dierya es una de las mejores opciones entre todos los que ofrece el catálogo de Amazon. ¿Por qué? Porque cuenta con un diseño ultracompacto que apenas ocupará espacio en nuestro set-up.

Pero más allá de su tamaño, este teclado destaca por muchas otras cosas. Por ejemplo, apuesta por una tecnología Anti-Ghosting que soporta más de seis teclas de entrada simultánea sin conflicto en lo relativo a la latencia del propio juego, lo cual lo convierte en una opción ideal. Además, también cuenta con un carácter retroiluminado RGB que nos permitirá darle color cuando lo deseemos. Y está disponible en Amazon por un precio de 34,99 euros.

La alternativa más cómoda para los jugadores

No obstante, otros muchos jugadores sí cuentan con el espacio suficiente en su set-up para un teclado de cualquier tipo de dimensiones, y, en su lugar, prefieren apostar por la comodidad. En este sentido, el teclado RGB PRO K55 de Corsair es una de las mejores opciones disponibles en el catálogo de Amazon dentro de toda su variedad.

Y lo es por el reposamuñecas extraíble de goma suave que sirve para reducir la presión de la mesa sobre las muñecas, aumentando en gran medida la comodidad al pasar varias horas frente al ordenador. Además de esto, por supuesto, cuenta con teclas silenciosas y sensibles, adaptables en todo momento a lo que necesitemos, e incluso con seis teclas de macro pensadas para activar atajos o todo tipo de funciones. Y está disponible en Amazon por un precio de 64,99 euros.

La opción más económica para los jugadores

Otros tantos, no obstante, no estarán dispuestos a invertir un precio tan grande por un teclado gaming. Algo que, tal y como demuestra el teclado MarsGaming MK02, no significa que tengamos que apostar por un teclado de mala calidad. Y es que a pesar de su precio reducido, cuenta con una tecnología H-Mech que le otorga la precisión de un teclado mecánico y la suavidad de uno de membrana.

Además de esto, cuenta con un diseño compacto que no ocupa mucho sitio en el escritorio, lo cual lo hace adaptable a cualquier espacio. Y como guinda sobre el pastel, cuenta con una tecnología anti-ghosting con teclas de altura optimizada, y, desde el punto de vista estético, una iluminación Rainbow RGB, con la que podremos ponerle nuestros colores favoritos. Y está disponible en Amazon por solo 10,99 euros.

La opción de Amazon favorita de los clientes

Eso sí, como ocurre casi siempre, hay una opción que destaca por encima del resto. Como era de esperar, Logitech, una de las marcas de referencia en este sector, tenía que hacer acto de presencia. Y dentro de todos los disponibles, el teclado gaming Prodigy G213 es una de las opciones más completas, tanto desde el punto de vista funcional, como estético, como de adaptabilidad.

En lo relativo al rendimiento, este teclado ofrece una respuesta hasta cuatro veces más rápida que un teclado estándar, siendo el mejor aliado para los videojuegos. A esto hay que sumar también un reposamuñecas que apuesta por brindar al jugador el mayor grado de comodidad posible en todo momento. Y en lo relativo al aspecto visual, tampoco se queda atrás: el propio usuario puede personalizar hasta cinco zonas de iluminación con espectros individuales. Una de las grandes referencias dentro de este mercado, que podréis encontrar en el catálogo de Amazon rebajado por tiempo limitado: está disponible por 54,99 euros.