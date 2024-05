Wangiri: la estafa de la llamada perdida que puede dejar tu cuenta a cero

Nos guste o no, las estafas existen prácticamente desde que el mundo es mundo. Existen millones de tipos y se adaptan a todos los ámbitos, y su único objetivo es hacer daño a una víctima al más mínimo descuido. No obstante, si bien han existido siempre, la aparición de la tecnología ha multiplicado la forma a través de la cual los estafadores pueden llevar a cabo su cometido.

Ya hemos visto muchas, entre ellas algunas de las más comunes y peligrosas. Pero la realidad es que, cuando internet y la tecnología están de por medio, cualquier actividad anormal puede entrañar un gran riesgo para cualquiera. Seguro que todos hemos oído hablar alguna vez del peligro de devolver una llamada perdida. Pero lo que pocos saben, es que esto es una ciberestafa muy extendida, y tiene un nombre concreto.

Estafadores aprovechan el método de la llamada perdida para cobrar tarifas extras

En plena era del spam telefónico, recibir una llamada de un número desconocido es algo bastante común. Sin embargo, más allá del spam, existen personas que realizan este tipo de llamadas con el objetivo de que las devuelvas y, por el camino, estafarte. El nombre de este tipo de estafa es Wangiri, que por su traducción al japonés, quiere decir algo como ‘llamada y corte’.

El procedimiento en esta estafa es sencillo: la víctima recibe una llamada perdida de un número de teléfono desconocido. En algunos casos, incluso la víctima puede llegar a contestar la llamada, aunque no obtendrá respuesta. El objetivo es crear curiosidad en esa persona, con el objetivo de que devuelva la llamada. Y este simple error te puede llevar a perder miles de euros.

Tal y como afirman desde la OCU, miles de personas son afectadas cada mes por este tipo de estafa. Y es que la llamada que devuelves está siendo realizada a un número con una tarifa altísima, por lo que, sin saberlo, estás haciendo una llamada que, independientemente de la duración, tendrá un coste adicional muy por encima de las tarifas habituales.

¿Cómo puedes evitar caer en esta estafa?

Esta tarificación adicional, además, no se refleja hasta el momento en el que la víctima recibe la factura telefónica a final de mes, por lo que no será consciente de haber caído en una estafa hasta entonces, lo cual hace aún más posible que caiga más de una vez en esta misma estafa. Y para ello, los delincuentes suelen hacer uso de softwares automatizados, que pueden mostrar mensajes pregrabados o música, o simplemente, mantener en espera en silencio a la víctima.

Por ello, tal y como recomienda la OCU, la solución para no caer en esta estafa es sencilla: no devuelvas llamadas perdidas. No obstante, si estás esperando una llamada importante, y crees que el número de teléfono puede pertenecer al remitente en cuestión, también puedes buscar el número en internet. Si pertenece a una de estas redes de ciberestafas, es posible que otros usuarios de internet ya hayan alertado sobre el peligro de ese número, por lo que será fácil identificar si, realmente, se trata de una estafa.