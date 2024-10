Transports aprova la millora de la A-3 entre Bunyol i Xiva amb una inversió de 44 milions d’euros

El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha fet un pas important en la fluïdesa del trànsit en l’autovia A-3. El projecte, aprovat definitivament després de la corresponent fase d’informació pública, contempla una inversió de 44 milions d’euros per a la construcció d’un tercer carril en cada sentit de la via, en el tram comprés entre Bunyol i Xiva, a la província de València.

L’ampliació, que abastarà un tram d’11 quilòmetres, entre els punts quilomètrics 316,900 i 328, cerca adaptar aquest segment de l’autovia a les característiques dels trams adjacents, on ja s’ha completat la construcció del tercer carril.

Amb aquesta iniciativa, es pretén no sols millorar l’accessibilitat territorial, sinó també reduir la congestió i els accidents en una de les principals artèries de la Xarxa de Carreteres de l’Estat, que forma part de la Xarxa Transeuropea de Transports.

Millores en la infraestructura viària

El projecte de la A-3 inclou una sèrie d’intervencions clau per a garantir que l’ampliació del tercer carril s’integre de manera òptima en la infraestructura actual. En la Variant de Bunyol, que abasta des del quilòmetre 316,900 al 319,285, la calçada en sentit València es desviarà cap al sud, corrent paral·lelament a la plataforma actual.

Per part seua, la calçada en sentit Madrid continuarà utilitzant la plataforma existent, la qual cosa inclou l’ús del viaducte inicial, evitant així la construcció d’un nou pont.

En el tram que abasta des del quilòmetre 319,285 al 328, l’ampliació del tercer carril es durà a terme utilitzant l’espai disponible en la mitjana, o per fora de la calçada en les zones on la mitjana siga més estreta. Cal destacar que la majoria de les estructures del tram ja estan preparades per a aquesta ampliació, la qual cosa minimitza les possibles afeccions a aquestes.

Reconfiguració dels enllaços i major seguretat

A més de la construcció del tercer carril, el projecte inclou l’adequació dels enllaços a la nova configuració de la carretera. Aquesta intervenció millorarà la funcionalitat dels accessos, augmentant tant la capacitat com la seguretat per als usuaris. Amb aquestes mesures, s’espera reduir significativament els temps de congestió en un tram que suporta un elevat volum de trànsit, especialment en hores punta.

L’aprovació d’aquest projecte de traçat permet avançar cap a la redacció del projecte de construcció, que detallarà tots els aspectes tècnics necessaris per a dur a terme l’execució de l’obra. Una vegada conclosa, l’ampliació de la A-3 contribuirà a millorar el nivell de servei de l’autovia.

L’A-3 és una autovia de vital importància en la xarxa de carreteres d’Espanya, connectant Madrid amb València i facilitant el transport de mercaderies i persones al llarg de l’eix aquest-oest del país. L’ampliació del tercer carril no sols millorarà la fluïdesa del trànsit, sinó que també contribuirà a reduir l’accidentalitat, millorant de manera integral la seguretat viària.