La Diputació injecta 1.574.121 euros al Bo Consum de la ciutat d’Alacant que arranca dilluns que ve

La Diputació d’Alacant ha injectat 1.574.121 euros a la campanya de Bono Consum que l’Ajuntament d’Alacant activarà dilluns que ve 23 de setembre per a dinamitzar i ajudar al comerç local i col·laborar amb les economies familiars davant la pujada de la cistella de la compra.

El diputat de Desenvolupament Econòmic, Carlos Pastor, la regidor de Comerç, Lidia Gómez, i el president de la Cambra de Comerç, Carlos Baño, han presentat tots els detalls d’aquesta edició que arrancarà aquest dilluns i es prolongarà fins al 27 d’octubre i que s’estima que genere un impacte en el comerç local superior als tres milions d’euros.

“Des de la Diputació d’Alacant fem un esforç molt important per a impulsar aquest programa, que per al conjunt de la província ascendeix a 20 milions d’euros i l’objectiu dels quals és injectar diners en les economies locals a través d’ajudes al comerç de proximitat i als ciutadans”, ha indicat Carlos Pastor, qui ha ressaltat que la institució provincial “dona total llibertat als ajuntaments per a desenvolupar les campanyes en les condicions que considere més oportunes”.

Un abonament dirigit als majors d’edats

Dirigida a majors d’edat empadronats en el municipi d’Alacant, en aquesta sisena edició de la Diputació s’han establert dues modalitats –Bono Senior i Bono General. Cada persona podrà adquirir un màxim de 400 euros en forma de bons, dels quals només abonarà 200, subvencionat l’altra meitat l’Ajuntament gràcies a l’ajuda de Diputació.

Aquesta és una de les principals novetats d’aquesta campanya, ja que en passades edicions l’import màxim era de 600 euros, “la qual cosa ens permetrà enguany ampliar la cobertura i arribar a un major nombre de persones beneficiades”, ha destacat l’edil de comerç, qui ha precisat que els bons seran de 20, 50, 100 i 200 euros.

El Bo Sènior, per al qual la Diputació ha reservat 300.000 euros, està dirigit a majors de 65 anys, els qui podran adquirir els seus bons de manera presencial els dies 23, 24 i 25 de setembre -tres dies abans de l’inici de la venda en línia-, de 08.30 a 14.00 hores en dues ubicacions diàries distintes.

Punts d’adquisició per a les persones grans

Per a això, a més del punt de venda en el Mercat Central que romandrà obert aquests tres dies, l’Ajuntament ha habilitat punts per a l’adquisició de bons -sempre amb targeta bancària- en els centres comunitaris existents en diferents barris de la ciutat “amb la finalitat de facilitar la compra i evitar desplaçaments”. El dia 23 de setembre en el Centre Social Felicitat Sánchez; el dia 24 de setembre en Centre Social Illa de Cuba; i el dia 25 de setembre en Centre Comunitari Platges.

D’altra banda, i una vegada tancat el termini de venda presencial per a persones majors, s’activarà el Bo General, de venda en línia els dies 26, 27 i 30 de setembre i 1 i 2 d’octubre, a partir de les 08.30 hores i de les 16.00 hores cada dia fins a esgotar el pressupost diari. Els bons s’adquiriran a través de la pàgina web previ registre de les dades personals i es podran canviar només de manera presencial en els establiments adherits, que ja són 672 i que es poden consultar en la web.

“Aquesta sisena campanya és molt esperada, s’ha impulsat de la mà del sector comercial, amb el qual ens reunim per a coordinar les dates, i serà un èxit ja que amb ella aconseguirem incentivar l’economia local i incrementar les vendes dels nostres comerços locals, així com generar estalvis als alacantins”, ha assenyalat Lidia Gómez.

Una solució contra la «inflació desbocada»

Per part seua, des de la Cambra de Comerç, el seu president ha destacat la “col·laboració entre les tres institucions per a posar en marxa aquesta eina a la ciutat d’Alacant, buscant el major impacte en el comerç local, la rendibilitat del qual està amenaçada per la pujada dels costos, com en els consumidors, els qui estan patint els rigors d’una inflació desbocada”.

Carlos Baño ha ressaltat, així mateix, que aquesta iniciativa, que la Diputació va posar en marxa per primera vegada coincidint amb la pandèmia del COVID-19, “ha contribuït en aquest temps a frenar el retrocés que pateix el mercat tradicional” pel seu impacte en el consum, ja que s’ha xifrat que la inversió provincial es multiplica per 2,7.