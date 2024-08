La Comunitat Valenciana aconsegueix la seua segona millor dada en creació d’empreses: un +4%

La Comunitat Valenciana ha tancat el primer semestre de 2024 amb un notable creixement en la creació d’empreses, aconseguint el segon millor dada en 20 anys. Entre gener i juny, es van constituir 8.006 noves societats, la qual cosa representa un increment del 4,5% respecte al mateix període de l’any anterior. Aquesta tendència positiva es consolida després d’un any 2023 en el qual es van registrar 13.417 noves empreses, un 11,4% més que en 2022.

Paral·lelament, el nombre de dissolucions empresarials en la Comunitat ha disminuït significativament. En el primer semestre de 2024, es van dissoldre 953 empreses, la qual cosa suposa un descens del 12,24% en comparació amb l’any passat. Aquest descens reflecteix una millora substancial en l’estabilitat empresarial de la regió, situant el saldo net en 7.053 noves empreses durant aquests primers sis mesos.

A més, destacant en l’àmbit nacional, ha superat la mitjana espanyola tant en la creació com en la dissolució d’empreses. Mentre que a nivell nacional es va registrar un augment del 3,8% en la constitució de noves societats en el primer semestre de 2024, la Comunitat Valenciana el va superar amb un creixement del 4,5%.

Un mes de maig històric per a la creació d’empreses

Així mateix, la regió es destaca com a líder en la reducció de dissolucions empresarials, registrant una notable caiguda del 12,24%. Aquest descens és significativament superior a la mitjana nacional, que mostra una disminució més modesta del 5,8% en la resta del país.

De fet, el mes de maig de 2024 ha sigut especialment destacat, amb la constitució de 1.354 noves empreses en la Comunitat Valenciana, la xifra més alta registrada en la sèrie històrica, segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Aquest rècord reforça la tendència positiva que s’ha vingut observant i subratlla el dinamisme empresarial de la regió.

La consellera d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, Nuria Montes, va celebrar aquests resultats, destacant que “hem passat de tindre el segon pitjor dada del segle en dissolució d’empreses en 2022 a crear més de 13.000 societats noves en 2023”. Montes atribueix aquest canvi a les polítiques empresarials impulsades pel Consell, que han creat un entorn més favorable per a la inversió i el desenvolupament empresarial.

Una aposta per la innovació

Montes també va subratllar que la Comunitat Valenciana s’està convertint en un destí cada vegada més atractiu per als inversors. “Més enllà de les ajudes directes i els plans de suport que estem desenvolupant, també hem iniciat una senda de rebaixes fiscals i simplificació administrativa, la qual cosa ha millorat significativament la percepció dels inversors sobre la nostra regió”, ha afirmat.

Entre les inversions més destacades, Montes va recordar projectes com la fabricació de més de 500 tramvies per Stadler a Albuixec (València), amb un contracte valorat en 4.000 milions d’euros, i l’acord amb BP per a la creació d’un hub d’hidrogen verd en el Polígon del Serrallo (Castelló de la Plana), amb una inversió de 2.000 milions d’euros.