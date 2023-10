Del Poble, pizzeria de referencia de Juan Roig, se alía con Ozone Bowling para abrir locales junto a 25 boleras

Ruben Santos, CEO de Pizzeria Del Poble, referente del modelo emprendedor para Juan Roig, presidente de Mercadona, se ha aliado con Ozone Bowling España para acelerar su expansión. La semana pasada abrió su primer local junto a una bolera Ozone Bowling Spain en Zaragoza, según explica Ruben Santos a Economía Digital.

La propuesta supone una evolución a la pizzeria Del Poble ya que se convierte en un espacio multimarca en el que el emprendedor valenciano, junto con su socia Isa Fayos, suma cuatro ofertas gastronómicas adicionales para las que ha creado marcas específicas.

El origen son las pizzas finas y crujientes, caracterizadas por la calidad de sus ingredientes frescos y sabrosos con las que nació la marca Del Poble. Junto a ella, aparece Wingz Chicken Factory, que ofrece alitas con o sin hueso rebozadas con distintas salsas y Flatiron Burgers, que tiene la clásica hamburguesa americana. Además, ofrece Pedigrí Hot Dogs, de perritos calientes de ternera en pan brioche y Poblano Mexican Grill, cuya oferta se basa en burritos.

La oferta de Del Poble Pizzeria, por tanto, ha evolucionado hacia un espacio multimarca de restauración que se ha creado, en un principio, para las boleras de Ozone Bowling España, aunque se contempla la posibilidad de expandirse por otros espacios.

“El 19 de octubre inauguramos en Zaragoza el primer espacio que aúna ocio y gastronomía en el que caben todos los públicos. Y como no podría ser de otra manera, esto sólo acaba de empezar, ya que de ahora en adelante nos esperan hasta 25 boleras más por abrir. Un reto que tanto mi socia Isa Fayos como yo estamos dispuestos a superar”, asegura Rubén Santos.

El objetivo ahora es centrarse en los centros comerciales donde se propone crear una oferta gastronómica global. “Siendo nosotros sólos no seríamos atractivos para todo el público y por eso propusimos crear nuevas marcas”, explica Rubén Santos, que atiende a Economía Digital en uno de los descansos que tiene mientras recibe formación en Lanzadera, espacio desde donde Juan Roig potencia a los emprendedores que selecciona para su complejo de Marina de Empresas.

Del Poble Pizzeria cerró 2022 con una facturación de 7,6 millones de euros y elevando su plantilla hasta los 180 empleados. La red comercial se extendía por 35 ubicaciones. Forma parte de Lanzadera de 2018.

La clave para despertar la admiración de Juan Roig se basa en tener un modelo replicable, escalable, con acuerdos sólidos con proveedores y raices valencianas. Como dicen algunos de sus compañeros en Lanzadera, “ha creado una pizzería que encaja en el modelo Mercadona”.

La relación entre Juan Roig y la pizzería Del Poble es de asesoramiento. Dentro del programa Lanzadera, que es donde el presidente de Mercadona focaliza el apoyo a los emprendedores, Rubén Santos ha compartido con el presidente de Mercadona su idea de negocio. El resultado es que Juan Roig pone a Rubén Santos y la pizzería Del Poble como ejemplo de emprendedor.

«Me pone de ejemplo porque empecé de cero, sin estudios y desde un pueblo pequeño he llegado a ser un caso de éxito aunque yo les digo que sin ellos no habría llegado donde he llegado. Hay empresas muy fuertes en Lanzadera pero cuando se habla de monetizar yo he pasado de 50.000 euros de facturación a ocho millones de euros y lo he hecho con un modelo replicable», asegura Rubén Santos cuando se le pregunta por la admiración que le tiene Juan Roig.