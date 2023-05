La pizzería que encandila a Juan Roig se plantea llegar a pulmón a los 100 locales

Rubén Santos, fundador de la pizzería Del Poble, es el ejemplo de emprendedor que encandila a Juan Roig, presidente de Mercadona. Su negocio nació en Real de Gandia, una pedanía de La Safor de 2.000 habitantes y se ha convertido en una cadena de 7,6 millones de euros de facturación en 2022 con 180 empleados y 35 tiendas tras haber entrado en 2018 en Lanzadera, el polo emprendedor de Juan Roig. El objetivo es llegar a los 100 locales sin rondas de inversión ni la entrada de ningún socio.

La clave para despertar la admiración de Juan Roig radica en que ha creado, con las directrices de Lanzadera, un modelo replicable, escalable, con acuerdos sólidos con proveedores y raices valencianas. Como dicen algunos de sus compañeros en Lanzadera, “ha creado una pizzería que encaja en el modelo Mercadona”.

La relación entre Juan Roig y la pizzería Del Poble es de asesoramiento. Dentro del programa Lanzadera, que es donde el presidente de Mercadona focaliza el apoyo a los emprendedores, Rubén Santos ha compartido con el presidente de Mercadona su idea de negocio. El resultado es que Juan Roig pone a Rubén Santos y la pizzería Del Poble como ejemplo de emprendedor.

«Me pone de ejemplo porque empecé de cero, sin estudios y desde un pueblo pequeño he llegado a ser un caso de éxito aunque yo les digo que sin ellos no habría llegado donde he llegado. Hay empresas muy fuertes en Lanzadera pero cuando se habla de monetizar yo he pasado de 50.000 euros de facturación a ocho millones de euros y lo he hecho con un modelo replicable», explica Rubén Santos cuando se le pregunta por la admiración que le tiene Juan Roig.

Juan Roig dice a los emprendedores que apoya que el objetivo es pagar impuestos porque hay que hacer carreteras

Otro de los aspectos en los que incide el emprendedor es en la insistencia de Juan Roig de que los negocios crezcan para que acaben pagando más impuestos. «Juan Roig nos ha dado clase y ha venido a nuestra mesa a que le expliquemos el negocio, quiénes somos y qué hacemos«, explica el fundador de la pizzería Del Poble, que recuerda que entró en la incubadora «donde te inculcan que hay que pagar impuestos porque hay que hacer carreteras. Es muy típico de Juan (Roig) estos mensajes».

Detrás de esta idea, hay dos mensajes: el primero es que hay que crecer y ser rentable y el segundo es que la actividad económica tiene que devolver a la sociedad parte de lo generado y dotarle de recursos para cuestiones públicas, como son las carreteras. La filosofía guarda el orden de las ruedas de prensa de resultados de Mercadona.

Antes de entrar en los números, la seducción que genera la pizzería en Juan Roig tiene una base emocional. Una señal está en las camisetas que lucen sus camareros, que parafrasean la conocida canción de «El fallero» de «tinc el cor encés en flames», pero cambiando «cor» por «forn». Y es que ser valenciano, de pueblo pequeño y tener arraigada la cultura valenciana es un punto a favor cuando una idea empresarial llega enfrente de Juan Roig, miembro de la histórica falla Convento Jerusalén.

Además, las claves de la pizzería Del Poble, según explica Rubén Santos, son la disciplina, un producto de calidad de masa fina y proveedores locales. «Utilizamos aceite virgen extra de Jaen de la familia de mi madre para la masa y eso que cuanto más bueno es el aceite, más complicado es mantener la masa pero lo hacemos para el momento», explica Santos, que cuenta con un obrador que sirve cada dos días la masa envasada al vacío y sin congelar a cada uno de sus puntos de venta. Así consigue que siempre la calidad sea la misma en el producto, una característica crítica en Mercadona.

La compañía cuenta con acuerdos a largo plazo con un proveedor de harinas ecológicas de Aragón y con los proveedores de carne y queso. Donde la parte emocional pierde peso y empieza a ganar los números es cuando habla de acuerdos con partners internacionales. Ahí es donde entra en escena Glovo, Mahou y Coca-Cola.

«Por cada tienda que abrimos nos dan una ayuda económica», explica Rubén Santos, que ha escalado su empresa a base de reinversión y de llegar a acuerdos con los proveedores que financian su expansión. Asegura que Glovo ha sido especialmente crítico en su expansión, por ejemplo, en Andalucía.

«Si Glovo te dice que vas a tener 300 pedidos de pizza a la semana, lo clavan» Rubén Santos, fundador de la pizzería Del Poble

«Glovo ha sido el partner más importante porque desde el Covid hubo un antes y un después. Nosotros no cerramos y el delivery (servicio a casa) se disparó», explica. Pero, sobre todo, Glovo ha sido clave para acertar en la expansión. «Nos hacen mapas de calor de manera que cuando vamos a abrir nos dicen que consumo de pizza hay. Si te dicen que vas a tener 300 pedidos de pizza a la semana, lo clavan».

Esta información junto a la reinversión de los beneficios unido a unos sueldos de 1.500 euros al mes del fundador para reinvertir el máximo en los inicios de la compañía, ha llevado a la pizzería Del Poble a un red de pizzerías de 35 puntos de venta con una previsión de entre 6 y 8 aperturas como mínimo al año. En 2022 aperturó 12 nuevos puntos.

La escalabilidad y replicabilidad del modelo es la que permite asegurar al fundador de la pizzería que triplicará los puntos de venta hasta llegar a los 100 sin necesidad de rondas de inversión ni la entrada de nuevos socios. «Lo tenemos todo preparado y podemos crecer sin parar«, asegura, mientras reconoce que ha tenido ofertas para entrar en el capital de la compañía o financiar el crecimiento y las ha rechazado. Lo que sí que considera innegociable es seguir en Lanzadera, ya que reconoce su apoyo como crítico para su crecimiento.

De hecho, aunque Juan Roig sí lo ha hecho en alguna compañía de Lanzadera, Del Poble no ha recibido tampoco préstamos por parte del presidente de Mercadona y su entremado emprendedor de Marina de Empresas. El hecho de que se autofinancie el proyecto y crezca con la reinversión es un factor que motiva especialmente a Juan Roig cuando lo considera un modelo de éxito.

Leer más: Juan Roig asciende a Marta Nogueras a directora general de Lanzadera

Los objetivos de la compañía para este año son alcanzar los 10 millones de euros de facturación mientras los servicios centrales ya ocupan a casi 20 personas y en los puntos de venta se extiende la plantilla hasta las 160 personas.