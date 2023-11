Ford garantiza que la huelga que le paraliza durará sólo dos días

Ford volverá a trabajar mañana jueves. Éste es el compromiso que la multinacional americana ha adquirido con los proveedores valencianos que recibieron atónitos el lunes a medio día la paralización de la fábrica durante las jornadas de ayer martes y hoy miércoles. El motivo del parón es la huelga de Rhenus, proveedor clave sin el que no se puede ensamblar ni la Transit Connect ni el Kuga. La huelga del proveedor va a continuar, aseguran los sindicatos y la producción se va a reestablecer, confirma Ford.

La preocupación por la inestabilidad que tiene la producción es «enorme», según explica a este diario trabajadores que ayer sí podían hablar por teléfono durante su jornada de trabajo porque estaban de brazos cruzados. «Esto es increíble, no sabemos qué va a pasar», asegura un veterano empleado. Fuera de la fábrica, en los despachos de los proveedores, la tensión es elevada. «Un día dicen que van a hacer 350 coches y se hacen 150, luego dicen que no se fabrica y lo último es que el jueves vamos a recuperar todo lo que no se ha hecho», explican desde el parque empresarial Juan Carlos I.

Dentro de toda esta incertidumbre, las certezas son limitadas. Fuentes de Comisiones Obreras que forman parte de la negociación del ERE de extinción de Rhenus aseguran que no existe ningún avance que permita desconvocar su huelga. «Nos han dicho que para empezar a negociar tenemos que desconvocar la huelga y eso no tiene sentido», apuntan. «No ofrecen nada», añaden.

El calendario de negociación tiene hoy por la tarde su próxima cita por lo que no será hasta avanzada la tarde cuando se pueda haber logrado algún avance. Según las fuentes de los proveedores consultadas, la decisión de no trabajar el jueves, si se produjera, debería de comunicarse antes de esa reunión para poder preparar tanto a los trabajadores temporales como la gestión de piezas y materias primas.

Ford no va a esperar hasta entonces. Fuentes oficiales de la compañía confirman que «reanudamos el jueves» la producción. También declinan dar detalles de la solución que van a dar a que uno de sus proveedores críticos estén en huelga y que, según fuentes sindicales, mantienen la convocatoria de huelga.

Las pistas sobre la solución, según explican tanto trabajadores de la factoría de Ford Almussafes como fuentes de proveedores consultados, es que el trabajo que realiza Rhenus pudiera ser asumido desde el jueves por Ilunion e Improving. Con esa decisión, la huelga de Rhenus dejaría de afectar a Ford y la producción de coches se podría reestablecer. Oficialmente, Ford declina hablar al respecto.

Esta decisión, que podría ser judicializada ya que no se permite contratar a un proveedor para hacer el trabajo que tiene encargado otro que está en huelga, podría generar una potencial multa para Ford. «Es todo cuestión de hacer números y ver qué es más rentable: si asumir lo que pueda venir o lo que pierdes cada día por no fabricar», explica un proveedor este periódico. «Nos han dicho que el jueves se vuelve a trabajar por lo que confiamos que la solución, sea Ilunion y Improving, que es lo se comenta, o lo que sea sea una realidad», comenta otro.

Ford comunicó a Rhenus que dejaría de ser proveedor de la factoría de Almussafes a partir del 31 de diciembre de este año y, según la información no oficial que circula por la automoción valenciana, la decisión consistiría en renunciar a sus servicios antes. De este modo, se volvería a reestablecer la cadena de suministro de piezas de la factoría y la huelga de Rhenus dejaría de afectar a Ford Almussafes.

Si se confirma esta alternativa, faltaría por resolver la situación de los 120 empleados de Rhenus, cuyos intereses están siendo defendidos por CGT, que con su mayoría en el comité de empresa, ha impulsado y dirigido la estrategia de montar una huelga todos los días de producción de Ford Almussafes de noviembre y diciembre. «La propuesta de despidos de Rhenus es tan baja que da hasta vergüenza decirla», comentan fuentes sindicales y, junto con los dos días de parón de la factoría, es lo que han conseguido para sus representados hasta la fecha.