Un valor real para el ecosistema innovador y tecnológico valenciano

La dictadura de las métricas, donde lo que no se puede medir o calcular es como si no existiera, cercena el desarrollo de proyectos o ideas que no por poder cuantificarse carecen de valor. Pero lo cierto es que son los datos los que en la mayoría de las veces arrojan información sobre viabilidad, éxito o aceptación.

Nuestro ecosistema innovador crece cada año y acorta distancias con otros hubs españoles, consolidando su posición como tercer polo tecnológico nacional y, de momento, ninguna otra ciudad le pisa los talones. Según el Observatorio de Startups de la Fundación Bankinter, en lo que llevamos de 2023, Valencia acapara el 5,9% de las operaciones de inversión que se llevan a cabo en España, unas 13. Por detrás está Bilbao, con algo más de la mitad, siete. Y en cuanto a volumen de inversión, Valencia, con 30 millones de euros, casi duplica la cifra de Bilbao, que lleva captados unos 16.

Según datos del Observatorio Startup de la Comunidad Valenciana elaborado por Startup Valencia, las startups valencianas crecen un 15% y generan 16.396 empleos. Pero, sobre todo, contribuyen a mejorar la competitividad de nuestras empresas, ofreciendo soluciones innovadoras a los retos que presentan en cada uno de los sectores en los que operan.

Entre los factores que han aupado a nuestro ecosistema a esta aventajada posición confluyen la capacidad de generar talento, el prestigio de nuestras universidades y centros de investigación y la colaboración que se ha establecido entre todos los agentes del ecosistema innovador valenciano para favorecer su desarrollo y expansión. Y en este punto, Valencia Digital Summit, como evento tecnológico internacional, es un valor real y cuantificable.

Podemos conocer la magnitud del encuentro con las cifras que nos ha ido dejando a lo largo de sus cinco ediciones. VDS ha experimentado un crecimiento exponencial. Desde su primera edición, en 2018, ha aumentado un 1.500% su número de asistentes. El año pasado batimos todos los récords de visitantes y este año prevemos superar los más de 10.000 asistentes de más de 80 países distintos.

También podemos baremar el volumen de negocio que Valencia Digital Summit va a generar. En esta sexta edición, que se celebra el 26 y 27 de octubre en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, esperamos que supere los 10 millones de euros. En VDS2023 se darán cita más de 10.000 asistentes de 80 países distintos, 400 inversores internacionales con una cartera de inversión de más de 8.000 millones de euros, más de 250 ponentes de prestigio internacional y 1.500 startups.

Las startups que han participado en VDS entre 2018 y 2023 han alcanzado, a lo largo de estos años, más de 11.500 millones de dólares de inversión. Nombres como

Revolut, Job and Talent, Gorillas, Glovo, Qonto, Lazada, Eventbrite, Cabify, Fever, Flywire o Freenow, que han cerrado importantes rondas en estos últimos cinco años, han estado en alguna de las ediciones de Valencia Digital Summit y desde este espacio han podido presentar sus proyectos y llegar a fondos de inversión.

Si pensamos en la importancia que este tipo de tecnológicas están teniendo en todo el mundo y cómo mejoran notablemente la competitividad de los mercados en los que operan, ¿quién no querría albergar en su ecosistema una de estas startups? ¿Quién no querría poner las bases para que estos emprendedores generen negocio en sus ciudades?

Nuestra ciudad tiene más que consolidadas estas bases y es cuna de grandes proyectos. Señala el Informe del ecosistema de España, elaborado por Kfund, Dealroom, BBVA, GoHub Ventures y Endeavor; que la Comunidad Valenciana cuenta en sus filas con “estrellas en ascenso” y unicornios. Igenomix, Quibim, PLD Space son algunas de estas startups destacadas que abanderan nuestra región y se proyectan en todo el mundo con sus soluciones disruptivas. Estas, y otras muchas, estarán en Valencia Digital Summit, pues se ha convertido en cita ineludible en el panorama tecnológico internacional.

VDS2023 es un valor real para nuestro ecosistema, tanto a nivel regional como nacional, desde el que impulsar nuestra economía, atraer talento internacional, ponerla en el mapa de grandes capitales del mundo y demostrar nuestras fortalezas.