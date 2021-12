Carlos Mazón (PP) abre la puerta a pactar con Vox para desbancar al Botànic

El líder del PP en la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha asegurado este sábado que está abierto a hablar con todas las formaciones e incluso a gobernar si permite desbancar a la actual coalición de gobierno integrada por el PSPV con Ximo Puig a la cabeza, Compromís y Podem.

En una entrevista concedida al periódico El País, Carlos Mazón ha asegurado que PP y Vox son partidos muy distintos, aunque de ellos reconoce que «hay cosas que proponen me parecen muy bien«. En este sentido, considera que coinciden en la defensa del trasvase Tajo-Segura y «defender nuestra agricultura«.

También coinciden, observa, en cuestiones como «la unidad de España, la bajada de impuestos o ir contra la dictadura moral que a veces quiere imponer la extrema izquierda«. «Las buenas ideas también se les pueden ocurrir a los demás», reflexiona.

Por otra parte, considera que hay cosas que «es muy difícil que compartamos» como la postura cobre el sistema autonómico, «ir por ahí negando el cambio climático, tener una política respecto a la inmigración tan ligada con la delincuencia y la falta de vocación europeísta».

Por otra parte, asegura que no ha visto «a nadie de Vox ejercer en contra de los contenidos de la igualdad. No he escuchado a nadie de Vox negar la violencia de género. La violencia machista es un problema prioritario», sentencia.

Respecto a la pugna en el seno del PP entre Génova y el gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso, se cuestiona por qué no puede ser presidenta del PP en Madrid. No obstante, no ha querido entrar a valorar o dar una posición clara al respecto.

«Yo agradecí que otros presidentes regionales no opinaran sobre el proceso interno del PP en la Comunidad Valenciana y les voy a devolver la amabilidad»- explica.