Ximo Puig no se reúne con Carlos Mazón desde que fue elegido presidente del PPCV

Nuevo cruce de acusaciones entre el presidente de la Generalitat Valenciana y del PSPV-PSOE, Ximo Puig, y el presidente de la Diputación de Alicante y del PPCV, Carlos Mazón. En esta ocasión, la razón es que en tres meses no se ha producido reunión entre los políticos. Excepto un pequeño encuentro en un evento, en el que no hubo prácticamente tiempo a cruzar palabra.

Desde el PP apuntan que desde que el alicantino llegó a la presidencia del partido no ha recibido convocatoria, mientras los socialistas señalan que si Mazón la solicita, «se agendará», pero hasta ahora no han recibido ninguna petición. Además, han recalcado que hasta ahora no han tenido problemas para reunirse con los nuevos dirigentes de otros partidos.

Es el caso de Pilar Lima como líder de Unides Podemos o Ruth Merino como portavoz de Ciudadanos. En ambos casos fueron las políticas las que pidieron el encuentro, y fueron atendidas por el ‘president’ un mes después, según informan los socialistas.

«Es una cuestión de educación y de normalidad que el presidente de la Generalitat parece no querer practicar»

Sin embargo, parece que la inquietud de los ‘populares’ va más allá, ya que según fuentes cercanas a Mazón señalan que Puig no le felicitó tras ser elegido presidente del PPCV, el pasado mes de julio. Una felicitación que postergó hasta que se vieron en el acto de la gala de los premios AEFA 2021 celebrada en Dénia.

Incluso, según estas mismas Puig le comunicó que contactaría con él antes de la festividad del ‘9 d’Octubre’. En el evento al que asistieron ambos, Mazón afirmó que el jefe del Consell había mostrado su «nulo deseo» de mantener este encuentro, ya que representan su principal amenaza para las próximas elecciones autonómicas.

«Es una cuestión de educación y normalidad que el presidente de la Generalitat parece no querer practicar para evitar que el foco se pose en el presidente regional del PPCV», indicaron las fuentes consultadas por Valencia Plaza.

El PSPV prepara el cierre de la Convención Nacional

El PSPV se encuentra actualmente inmerso en la celebración de su Convención Nacional del 15 al 17 de octubre, un acto que quieren igualar al celebrado la semana pasada en la Plaza de Toros de Valencia el Partido Popular. Al evento asistirá el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien quiere la máxima movilización para transmitir una imagen de consolidación ante su máximo rival.

La convención se hará en Feria Valencia, en uno de los pabellones más grandes con los que cuenta. Así, los dos grandes partidos han comenzado a medir sus fuerzas ante la convocatoria electoral que se producirá en 2023.