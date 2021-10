Mónica Oltra asegura que habrá acuerdo para los presupuestos este mes

Este viernes, la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha asegurado que pese a las discrepancias que han mostrado en un principio los socios del Consell con respecto a los presupuestos, no tiene «ninguna duda» de que los miembros del Botànic alcanzarán un acuerdo.

Así, tras las demandas de Compromís y Unides Podem, el ministro de Hacienda, Vicent Soler se ha reunido conjuntamente con las consellerias, en vez de una por una. Para Oltra «Cuantas más reuniones hay, más cerca se está» de llegar a ese acuerdo. De momento, se prevé que las cuentas estén finalizadas «preferiblemente» antes del 31 de octubre, para poder presentarlas en Les Corts.

La vicepresidenta crítica la «falta de rigor» del Síndic de Greuges

Por otra parte, la vicepresidenta ha lanzado una acusación sobre el Síndic de Greuges por su «falta de rigor» en algunas partes de la resolución que han publicado, indicando que Oltra impidió el acceso del organismo a los centros de menores. Incluso, ha lamentado que viertan «insidias o sospechas» sobre ella.

Respecto a estas acusaciones de la obstaculización en los centros, Oltra ha señalado que «rotundamente no» se impidió, aunque ha apuntado que estas visitas se quisieron hacer a finales de enero, «en plena peor ola de la pandemia, cuando uno de cada cuatro muertos en residencias era de la Comunitat y todos los recursos luchaban contra el virus como gato panza arriba».

También ha justificado que los trabajadores no están acostumbrados a responder este tipo de peticiones y por eso contactaron con la dirección general para «saber cómo actuar». De esta forma, la consellera ha apuntado que su departamento «igual que en todas las 58 quejas abiertas de oficio desde 2016» por el Síndic.

«Ni se dificultó, ni se impidió; se facilitó»

Para Oltra la falta de rigor se da cuando el Síndic no especifica el origen de la investigación, es decir, quién le acusa. Aunque ella no ha querido «especular» sobre este asunto. En concreto, ha señalado que las afirmaciones que se incluyen en el informe, tipo: ‘de estos hechos parece desprenderse que alguien con autoridad suficiente dio instrucciones…’.

Este tipo de frases son «como la tinta del calamar». Si eso no se tiene claro, no se pone en la resolución; sea administrativa, judicial o sea lo que sea», ha añadido. Así mismo, ha recalcado: «Ni se dificultó, ni se impidió; se facilitó». Además, ha asegurado que «no volverá a pasar» porque ya no dedicarán a «mucha gente trabajando para facilitar el trabajo del Síndic».

Por último, ha afirmado que a ella no le toca juzgar las quejas del Síndic y que solo se refiere al «saco de las especulaciones» . «Es muy fácil generar una sospecha, más en este mundo digital y trepidante, y algo siempre queda», ha dicho.