Educació avança les adjudicacions de personal docent per a l’inici de curs

La Conselleria d’Educació, Cultura, Universitats i Ocupació ha avançat l’adjudicació de plantilles docents del mes de setembre respecte a altres anys, amb la finalitat de facilitar la incorporació dels docents en l’inici de curs.

La directora general de Personal Docent, Sonia Sancho, ha assenyalat que aquest dijous s’ha publicat en la web de Conselleria l’anunci de la convocatòria de l’acte d’adjudicació telemàtica de vacants per a funcionaris interins del cos de mestres, professors d’ensenyament secundari i altres cossos per al curs 2024-2025.

Sancho ha recordat que “tots els cursos hi ha adjudicacions d’inici de curs al setembre” i ha informat que enguany es realitzaran el 3 i el 6 de setembre per a cobrir baixes, permisos o jubilacions.

Avançar el més prompte possible el procés

“En el curs 23/24 aquestes adjudicacions van començar el 7 de setembre i en el curs 22/23, encara amb l’anterior Govern valencià, aquestes adjudicacions es van realitzar entre el 6 i el 12 de setembre.

«Des de Conselleria d’Educació hem fet un esforç per a analitzar les vacants que s’ofereixen al més prompte possible per a poder avançar aquest procés, tal com ja es va fer el mes de juliol, quan també es van avançar les adjudicacions respecte a altres anys” ha assenyalat Sonia Sancho.

En aquest sentit, la directora general de Personal Docent ha insistit que “estem davant un complex procés que requereix la realització d’unes fases prèvies en les quals la direcció general es coordina amb els serveis de personal de les direccions territorials de les tres províncies per a depurar amb precisió les vacants que s’ofereixen”.

Al voltant de 18.000 vacants garantides

Al juliol es van oferir 18.634 vacants pures per a donar garanties i drets als docents. Els llocs parcials s’ofereixen al setembre perquè puguen convertir-se en vacants completes, millorant així els drets dels participants en les adjudicacions. “Hi ha una alta possibilitat que les parcials de juliol ara al setembre siguen completes, millorant així les opcions dels docents”, ha assenyalat.

Finalment, Sonia Sancho ha destacat que el procés d’adjudicacions d’aquest curs ha transcorregut amb èxit i ha recordat les adjudicacions del curs passat on, ha destacat, que l’anterior govern «ens va deixar una situació caòtica que encara així solucionem amb èxit».

D’aquesta manera, la Conselleria d’Educació, Cultura, Universitats i Ocupació ha llançat un missatge tranquil·litzador perquè s’està treballant perquè l’inici de curs transcórrega sense incidències en la Comunitat Valenciana.