¿Cómo funcionan los convenios de colaboración de HBO?

Desde que las plataformas de vídeo en streaming han ido ganando peso en la industria cinematográfica, cada vez son más los actores y directores del panorama internacional interesados en participar en proyectos de estas plataformas, como son los casos de HBO o Netflix.

El ejemplo perfecto de esto es el caso de la colaboración de Martin Scorsese, uno de los directores más prestigiosos de la industria de Hollywood, en un proyecto de Netflix, que tuvo como resultado el estreno de El Irlandés, la película más costosa de la historia de la plataforma.

Ante este interés cada vez más creciente por parte de algunas de las figuras más importantes de la industria Hollywoodiense, las plataformas recurren a los famosos convenios de colaboración. Pero, ¿qué es exactamente un convenio de colaboración?

Según su definición, se trata de un tipo de acuerdo que cubre los términos de más de una parte que se reúne para colaborar en un proyecto. Un acuerdo que, por norma general, se da cuando personas con negocios separados se reúnen para algo especial y único.

Traducido al mundo de la industria cinematográfica, consiste en cuando una productora, en este caso HBO, y una marca registrada o algún actor llegan a un acuerdo para colaborar en uno o más proyectos, en función del contrato que se firme.

El más reciente de este tipo de acuerdos que ha tenido como protagonista a la plataforma creadora de la serie Juego de Tronos, ha sido el exitoso documental Regreso a Hogwarts, para el que HBO llegó a un acuerdo con Warner Bros para poder explotar la licencia del mundo mágico.

Un acuerdo que fue todo un éxito y conllevó ganancias millonarias para la plataforma, ya que hubo una gran cantidad de gente que se suscribió a la plataforma en el pasado mes de enero solo para poder disfrutar del reencuentro entre los protagonistas de la famosa saga de Harry Potter.

Like they never left. Harry Potter 20th Anniversary: #ReturnToHogwarts premieres New Year's Day on HBO Max. pic.twitter.com/6MBjWTjJbc

— HBO Max (@hbomax) December 9, 2021