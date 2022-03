Cuidado con estas cuatro acciones si no quieres que cierren tu cuenta de TikTok

Hoy en día es imposible concebir el mundo sin las redes sociales, esas cuentas en las que la gran mayoría de la población pasa sus horas muertas consumiendo o creando contenido. Aunque por lo general las redes sociales más populares tienen una gran libertad de publicaciones y temas, debes tener cuidado con ciertas restricciones que podrían llegar a ocasionar el cierre de tu cuenta.

Toda red social tiene sus propias reglas y es muy importante respetarlas si quieres seguir siendo parte de esa comunidad. Cuando hablamos concretamente de TikTok, estas especificaciones se siguen al pie de la letra y a la mínima podrían llegar a imponerte sanciones, eliminar tus publicaciones o incluso cerrarte la cuenta por completo.

No todo vale en las redes sociales y no debemos publicar contenidos inadecuados, además de tener siempre en cuenta que se debe respetar al resto de usuarios si no quieres correr el riesgo de que tu cuenta se cierre sin opción de poder recuperarla. Estas son algunas de las causas más importantes de baneo en TikTok que deberás tener en cuenta si eres usuario habitual de la aplicación.

Las cuatro principales causas de sanción en TikTok

En primer lugar, debes saber que está prohibido publicar cualquier contenido que contenga violencia de forma explícita o incite a otros usuarios a cometer algún tipo de acto violento. Aunque suena bastante obvio, hay quien ha llegado a ser sancionado por incumplir esta regla y es que cualquier tipo de amenaza para la seguridad pública conllevará el cierre inmediato de la cuenta.

Otra de las prohibiciones de TikTok es cualquier contenido relacionado con vídeos que promuevan o muestren de forma explícita cualquier tipo de trastorno alimenticio, autolesiones o suicidio. Incluir contenidos que inciten o pongan en riesgo la seguridad de otros usuarios pueden llevar al cierre de la cuenta, incluidos aquellos que pongan en riesgo la integridad de otros con actividades de riesgo no profesionales o acrobacias.

Más relacionado con el ámbito legal, la aplicación también frenará y sancionará cualquier tipo de publicaciones que instruyan en como cometer cualquier actividad ilegal, así como el uso de armas de fuego, drogas, alcohol o incluso tabaco. También se bloqueará a los usuarios que compartan contenido en el que se muestre daño físico, explotación humana, acciones ilegales o comercio ilegal de vida salvaje.

Por último, aunque no menos importante, utilizar la red social como medio de extorsión o chantaje, así como medio de divulgación de información personal de otros usuarios que no debe compartirse (datos personales, DNI, número de la seguridad social, pasaporte, teléfono, dirección, e-mail etc.) será también motivo de sanción y cierre de la cuenta.

Si se realiza cualquiera de estas acciones de forma continuada, se procederá al cierre sin posibilidad de recuperación de la cuenta e incluso la rapidez de la sanción vendrá marcada por el número de veces que se haya hecho y la gravedad del motivo. Por lo tanto, si deseas conservar tu cuenta y seguir utilizando TikTok de una forma sana y segura, deberás tener muy en cuenta el contenido que compartes y tu comportamiento en la plataforma.