La esperada función que trae consigo la última actualización de iOS

Cada cierto tiempo, llega a nuestros teléfonos móviles una actualización que trae consigo diversas mejoras o correcciones de errores. De todas estas actualizaciones, algunas de ellas son más útiles y otras lo son menso. Algunas cuentan con aspectos que realmente innovan las prestaciones de nuestro iPhone, y otras que se basan en detalles sin mucha relevancia.

No obstante, con la última actualización del sistema operativo iOS, concretamente la 15.4, los usuarios del teléfono de Apple podréis disfrutar de una prestación que la comunidad llevaba meses pidiendo. Y en la actualización que la empresa norteamericana ha lanzado esta misma semana, por fin se ha hecho realidad.

Face ID se adapta a tiempos de pandemia

Una innovación que tiene mucho que ver con Face ID, el sistema de reconocimiento facial con el que cuentan los iPhone para desbloquear el teléfono. Y si has estado atento a las últimas demandas de la comunidad de usuarios de este dispositivo móvil, probablemente ya sepas de qué estamos hablando.

Y es que una de las mayores molestias a la hora de desbloquear nuestro teléfono a lo largo de estos dos últimos años, ha sido sin ninguna duda la interferencia de la mascarilla. Tras la imposición gubernamental de tener que llevarla puesta tanto en interiores como en exteriores, los usuarios de iPhone vieron como el uso de Face ID en espacios fuera de su hogar, pasó a mejor vida, ya que el sistema no era capaz de desbloquear el teléfono si llevábamos la mascarilla puesta.

Algo que, gracias a esta última actualización, se ha convertido en un problema del pasado. Un hecho que es posible gracias a un algoritmo desarrollado por Apple, que se centra en identificar los rasgos distintivos de la zona de los ojos, en lugar de buscar el contorno completo de nuestro rostro.

Una ‘modernización’ que una ingente cantidad de usuarios llevaban meses pidiendo, y que ha llegado a sus teléfonos después de un largo periodo de pandemia. En cuanto a su accesibilidad, Apple ha informado que se trata de un mecanismo que estará disponible en todos los modelos de iPhone 12 y 13, puesto que son los que cuentan con un sistema de cámara más avanzado, el denominado TrueDepth.

¿Cómo configurar esta nueva actualización?

No obstante, es posible que también esté disponible en algunos modelos anteriores. Y comprobar si nuestro iPhone cuenta o no con esta innovación, no podría ser más sencillo. Una vez llevada a cabo la actualización, la cual, como ya sabéis, si no se ha realizado de forma automática puede ser configurada manualmente a través de los Ajustes del teléfono, solo requiere un sencillo paso.

De este modo, para comprobar si nuestro teléfono cuenta con esta innovación, dentro de los propios Ajustes deberíamos contar con una opción llamada ‘Face ID y contraseña’, la sección de nuestro teléfono en la que configuramos en su día el desbloqueo facial del teléfono.

La opción de activar el Face ID con mascarilla, disponible en los Ajustes de iPhone.

Dentro de este aparado, en su concepción original ya nos permitía seleccionar para qué acciones concretas queríamos llevar a cabo el desbloqueo facial. Sin embargo, ahora, gracias a la actualización 15.4, nuestro iPhone nos brinda una nueva opción: ‘Face ID con mascarilla’. Y es tan sencillo como activar esta opción activando el botón, y ya podremos desbloquear el teléfono en la calle o en espacios cerrados en los que tengamos que llevar puesta la mascarilla.

El propio sistema recalca a los usuarios que, para que esto funcione, no podemos llevar puestas gafas de sol. Algo que es evidente, ya que el sistema de Face ID se centra en los rasgos de nuestros ojos de forma muy detallada, algo que con las gafas de sol puestas no sería posible.

Una innovación que llega a iPhone después de meses de peticiones sin descanso, y que hace que la propia marca se adapte todavía un poco más a este periodo de pandemia que nos ha tocado vivir. Una opción que, sin duda, gustará y mucho a los usuarios de la marca de la manzana mordida.