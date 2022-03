Instagram retira definitivamente las apps independientes de Hyperlapse y Boomerang

Como ya venimos viendo en los últimos meses, Instagram está apostando por algunos cambios visibles en su aplicación. Hace un mes llegaba a España la herramienta ‘Take a Break’ con el fin de poder ayudar al usuario a ser consciente del tiempo invertido dentro de la aplicación con alertas programadas cuando exceda ese límite.

También habíamos escuchado como la aplicación ha tratado de ser una competencia aún más fuerte para TikTok, una aplicación que se ha situado en cabeza desde el confinamiento por el COVID-19 y que a día de hoy es una de las más utilizadas a nivel mundial. Para poder hacerle frente, Instagram está tratando de dar priorizad a los vídeos y contenido audiovisual.

Los vídeos están presentes en la aplicación tanto en publicaciones normales como en stories o reels. Anteriormente existía la opción de IGTV, algo similar a reels pero con un formato pensado para vídeos de más duración. Sin embargo, IGTV emigró a una app independiente que ha desaparecido hace poco para poder incluir servicios de visionado de vídeos y creación y edición de contenido dentro de la app principal.

Con esta iniciativa Instagram pretende convertirse, al igual que TikTok en una herramienta que no solo sirve para consumir contenido sino para poder crearlo con facilidad de una forma intuitiva dentro de la propia aplicación. De esta forma, IGTV no ha sido la única app independiente de Instagram que ha sido eliminada.

Mejorar la experiencia de los usuarios con reels ha supuesto el cierre de otras dos aplicaciones que hasta ahora estaban disponibles. Se trata de Hyperlapse, lanzada en 2014, y de Boomerang, lanzada en 2015. Según datos de Apptopia, Boomerang tuvo en su día 301 millones de descargas, una base mucho más grande que la de su compañera Hyperlapse que se quedó en los 23 millones.

Esto en parte se debía a que Boomerang estaba disponible para descargar tanto en Google Play como en App Store, mientras que Hyperlapse solamente se creó para App Store. Aunque Instagram aún no ha anunciado la eliminación de estas apps de forma oficial, algunas personas se han hecho eco de la desaparición de ambas aplicaciones, entre ellos Matt Navarra, consultor de redes sociales.

Instagram has removed its standalone Boomerang and Hyperlapse apps https://t.co/ovoSOLuPKr