La nueva función de Instagram: cómo saber si han hecho captura de pantalla de tus conversaciones

Más de una vez has hecho captura de alguna publicación de Instagram Stories o de alguna conversación con el fin de enseñársela a algún amigo para comentarla. La duda siempre es: ¿Y si la otra persona se entera de alguna manera de que le he hecho captura? Antes esto no era ningún problema, puesto que Instagram aún no contaba con esta función.

Sin embargo, recientemente Mark Zuckerberg ha anunciado esta novedad de Instagram y es conveniente conocer todos los detalles antes de meter la pata haciendo captura a algo que no deberíamos. Puedes hacer capturas sin peligro, pero todo dependerá desde dónde decidas hacerlas. Esta función por ahora solo funciona si la captura se realiza en los mensajes privados de la aplicación.

Esto quiere decir que ni en stories ni en publicaciones normales hay peligro de que la otra persona sea notificada cuando realizas un screenshot. Con lo que sí que debes tener cuidado es con realizar capturas de fotos o vídeos temporales que te hayan enviado mediante Instagram Direct, porque en ese caso sí que aparecerá la notificación.

Cómo hacer para realizar capturas en Instagram sin que se notifique

Por lo tanto, sí que puedes realizar capturas sin riesgo de que se notifique en stories, publicaciones normales, publicaciones del explorer o reels, pero sí que se notificará en fotos y vídeos temporales que se envíen a través de Instagram Direct, es decir, por mensaje privado. Lo que te estarás preguntando es si existe alguna manera de saltarse esta nueva protección y la respuesta es sí.

Hay un par de métodos con los que no se llegaría a notificar la captura, además de realizar una fotografía a la pantalla con otro móvil o dispositivo. Una de estas opciones es poner el móvil en modo avión, aunque no siempre funciona por lo que se debe tener mucho cuidado si realmente sería un problema que la otra persona sepa que has hecho captura. Para asegurarte de que no haya problemas, sigue estos pasos:

Accede al chat donde esta el contenido al que deseas hacerle captura y una vez dentro, activa el modo avión de tu dispositivo. Si la imagen ya está precargada, podrás abrirla sin problema, aunque no tengas conexión en ese momento. En caso de que no lo esté, deja el dedo pulsado sobre la publicación, quita rápidamente el modo avión bajando el panel de ajustes rápidos y haz la captura de pantalla. En caso de que la imagen sí estuviera precargada, realiza la captura estando en modo avión y cierra totalmente la aplicación. Si es un dispositivo Android, sal de la app y con el modo avión activado fuerza el cierre de la aplicación. En iOS, ve a la multitarea y cierra la tarjeta correspondiente a Instagram. Una vez realizados estos pasos, vuelve a activar el Wi-Fi o los datos y entra en Instagram sin problema. El otro usuario no recibirá la notificación de captura de pantalla, aunque sí que deberás tener cuidado puesto que es un método un poco arriesgado.

Puede que hayas pensado en realizar la captura desde un navegador web para saltarte esta limitación, pero debes saber que ya no es posible. Antes sí que podías realizar una captura sin problema desde Instagram si lo abrías desde un navegador. Sin embargo, dado que la web de la aplicación no tiene posibilidad de detectar las capturas, Instagram ha quitado la posibilidad de ver imágenes o vídeos de Instagram Direct desde el navegador para evitar problemas.